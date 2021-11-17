В Кривом Роге мать с вещами под зданием мэрии оставила 9 детей

В городе Кривой Рог местная жительница, мама 9 детей привела их в городской совет вместе с документами и одеждой и оставила у здания. Горожанка объясняет этот поступок тем, что вынуждена была так поступить, потому что в семье сложились непростые жизненные обстоятельства. Об этом информируют "Свои".

В Кривом Роге мать оставила 9 детей с вещами под зданием горсовета (фото из открытых источников)

По словам женщины, она не смогла оформить социальную помощь, потому что для этого нужно предъявить много документов, и среди них справку о зарплате бывшего мужа, с которым она официально не развелась. Поэтому оформить государственные выплаты, чтобы на них кормить детей, не получилось.

Вместе с тем многодетная мама хотела оформить сыновей и дочерей в приют, но там ей отказали чиновники службы по делам детей, мотивируя свой ответ тем, что там нет свободных мест. Осталось привести 9 своих отпрысков под помещение мэрии.

По словам жительницы Кривого Рога, она не имеет за что купить продукты и чем кормить малышей. По той причине, что не может оформить какие-либо выплаты. Нет ни алиментов, ни надлежащей в таких случаях государственной помощи малообеспеченным. Нет средств, чтобы обеспечить детей. Поэтому я их собрала, подвезла в городской совет и оставила возле учреждения.

Жительница Кривого Рога не хочет, чтобы дети в ее семье росли голодными. Поэтому убеждена, что страна будет заботиться о них.

Как она отметила, не хочет обрекать их на голод. Знает, что о них позаботятся, ведь есть 7 ребят, будущих защитников страны.

Сейчас заброшенных детей забрали в реабилитационный центр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге мужчина из оружия стрелял в подростков .

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