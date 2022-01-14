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В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг

Отдел образования закупил макароны по явно завышенной цене

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Кривой Рог может созреть очередной повод для коррупционного скандала. Потому что чиновники отдела образования Саксаганского района города закупили для образовательных и дошкольных учреждений района макароны, которые стоят 72 гривны за килограмм. Об этом информирует "Первый Криворожский", ссылаясь на информацию, обнародованную на сайте госзакупок Prozorro.

В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг

Город закупил очень дорогие макароны (фото из открытых источников)

Важно, что еще в конце декабря в этом городе прошла процедура тендера для закупки 32 824 кг макарон для школьников и воспитанников образовательных учреждений Саксаганского района. Участие в тендере принимали два участника: ФЛП "Мирошниченко Элина Валерьевна", которая предоставила предложение поставки оговоренных продуктов за 1 933 333,60, это — 58,8 за кг и другая фирма — ООО "Агроном-КР", предлагавшая свою цену — 2 356 763,20. Выходит еще дороже — 71,8 за кг, что на 13 грн больше, чем предлагал конкурент.

Победил в процедуре тендера недешевый участник с предлагаемой стоимостью этого продукта – почти 72 гривны.

Представители медиа отмечают, что представители открытых площадок предлагают цену макарон 54 гривны за 1 кг, ценовая разница – почти 19 гривен. До этого, цена представителей опта должна быть меньше, чем в торговых заведениях.

По информации Youcontrol, общество-победитель процедуры зарегистрировали 3 года назад. За это время представители "Агроном-КР" победили в тендерах на немалые суммы – более 54 миллионов гривен.

При этом эта предпринимательская структура была участником нескольких судебных исков о несвоевременной поставке продуктов и отказе от таких поставок.

В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг - фото 2
В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг - фото 3
В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг - фото 4
В Кривом Роге чиновники закупили для школьников макароны по 72 грн за кг - фото 5

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что родители жалуются, что в школах Львовской области унижают льготников.


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Источник: https://1kr.ua/news-69220.html
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