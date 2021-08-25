В Конотопе юноши зверски забили мужчину

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Лилия Боровая
Подростки, фото из открытых источников
В Конотопе полиция задержала юношей, которые до смерти забили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области.
Об убийстве 44-летнего мужчины правоохранителям сообщил медицинский работник Конотопской центральной больницы. Примерно в пять утра 23 августа, житель Конотопа был сильно избит и оставлен на одной из улиц в частном секторе города.
Полицейские выяснили, что между молодежью и 44-летним потерпевшим возникла словесная перепалка. Во время ссоры, юноши нанесли мужчине телесные повреждения несовместимые с жизнью и оставили его умирать на улице.
Полицией открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.121 "Нанесение умышленных тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали, что под стенами Генпрокуратуры Украины состоялся пикет, участники которого требовали освобождения Андрея Наталича с должности заместителя руководителя Конотопской местной прокуратуры. Жители Буринской громады Сумской области обвинили Наталича в сокрытии контрабанды и торговле людьми на приграничных с Россией территориях, а также рейдерском захвате власти в громаде.
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