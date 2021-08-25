logo
Русский Українська

BTC/USD

47383.28

ETH/USD

3117.20

LTC/USD

171.29

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Конотопе юноши зверски забили мужчину
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конотопе юноши зверски забили мужчину

Подозреваемых в жестоком убийстве правоохранителям удалось разыскать в течение суток

сегодня, 08:51
Автор:

Лилия Боровая

В Конотопе юноши зверски забили мужчину

Подростки, фото из открытых источников

В Конотопе полиция задержала юношей, которые до смерти забили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области.

Об убийстве 44-летнего мужчины правоохранителям сообщил медицинский работник Конотопской центральной больницы. Примерно в пять утра 23 августа, житель Конотопа был сильно избит и оставлен на одной из улиц в частном секторе города.

"За сутки комплекс неотложных мер и титаническая работа полицейских дали свой положительный результат. Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления, жители другого района", — сообщил начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.

Полицейские выяснили, что между молодежью и 44-летним потерпевшим возникла словесная перепалка. Во время ссоры, юноши нанесли мужчине телесные повреждения несовместимые с жизнью и оставили его умирать на улице.

Полицией открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.121 "Нанесение умышленных тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что под стенами Генпрокуратуры Украины состоялся пикет, участники которого требовали освобождения Андрея Наталича с должности заместителя руководителя Конотопской местной прокуратуры. Жители Буринской громады Сумской области  обвинили Наталича в сокрытии контрабанды и торговле людьми на приграничных с Россией территориях, а также рейдерском захвате власти в громаде.

По словам городского головы Бурыни, Виктора Ладухи, Андрей Наталич вмешивается в жизнедеятельность городского совета, а именно ходил со своей женой, председателем ТИК, к регистратору с требованием изменить в реестре руководителя города.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://su.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-sumshhini-policziya-operativno-zatrimala-yunakiv-yaki-do-smerti-zabili-konotopchanina/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ