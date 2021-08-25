В Конотопе юноши зверски забили мужчину

Подростки, фото из открытых источников

В Конотопе полиция задержала юношей, которые до смерти забили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области.

Об убийстве 44-летнего мужчины правоохранителям сообщил медицинский работник Конотопской центральной больницы. Примерно в пять утра 23 августа, житель Конотопа был сильно избит и оставлен на одной из улиц в частном секторе города.

"За сутки комплекс неотложных мер и титаническая работа полицейских дали свой положительный результат. Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления, жители другого района", — сообщил начальник Конотопского районного отдела полиции Сергей Забозлаев.

Полицейские выяснили, что между молодежью и 44-летним потерпевшим возникла словесная перепалка. Во время ссоры, юноши нанесли мужчине телесные повреждения несовместимые с жизнью и оставили его умирать на улице.

Полицией открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.121 "Нанесение умышленных тяжких телесных повреждений" Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что под стенами Генпрокуратуры Украины состоялся пикет, участники которого требовали освобождения Андрея Наталича с должности заместителя руководителя Конотопской местной прокуратуры. Жители Буринской громады Сумской области обвинили Наталича в сокрытии контрабанды и торговле людьми на приграничных с Россией территориях, а также рейдерском захвате власти в громаде.

По словам городского головы Бурыни, Виктора Ладухи, Андрей Наталич вмешивается в жизнедеятельность городского совета, а именно ходил со своей женой, председателем ТИК, к регистратору с требованием изменить в реестре руководителя города.

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