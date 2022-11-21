В Колумбии рухнул самолет на жилой район. Есть погибшие и пострадавшие (ВИДЕО)



















Утром, 21 ноября, небольшой самолет с восемью пассажирами на борту упал вблизи города Медельин, Колумбия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Alcaldía de Medellín.



В Колумбия упал самолет. Фото: Medellin Mayor's Press Office/Handout via REUTERS

Приехавшие на место аварии экстренные службы сообщили, что на борту самолета находилось восемь пассажиров. Все они погибли, два пилота и шесть пассажиров.

Самолет вылетел из находящегося в Медельине аэропорта Олайя Эррера и направлялся в другой департамент Колумбии Эль-Чоко. В общей сложности полет должен был длиться 25 минут.

Местные власти сообщают, что в результате падения самолета повреждены несколько домов.

"Сильно пострадали 7 домов и 6 построек. К счастью, в тот момент в домах никого не было", — говорит мэр колумбийского города Даниэль Кинтеро,

Мэр также озвучил вероятную причину аварии. Кинтеро сказал, что через несколько минут после вылета из аэропорта пилоты сообщили о неисправности двигателя. Также Даниэль Кинтеро отметил, что в самолете разбилось его два друга.

На месте аварии работают пожарные и правоохранители.

Видео с последствиями падения самолета можно просмотреть ниже:

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