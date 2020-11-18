В Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, двое из них - дети

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Елизавета Черных
В Кировоградской области спасателям удалось устранить пожар в частном жилом доме, однако, вследствие происшествия сгорели четверо человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
ФОТО: ГСЧС
По официальным данным, пожарникам удалось ликвидировать пожар спустя полтора часа с момента сообщения, а к тушению было задействовано семь человек, а также две единицы техники.
В ходе тушения пожарники обнаружили тела четырех человек, из которых двое малолетних детей 2016 и 2018 года рождения. Информация о причинах возгорания, причастности кого-либо к смертельному пожару отсутствует.
Известно, что пожар произошел в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области.
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