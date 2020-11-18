В Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, двое из них - дети

В Кировоградской области спасателям удалось устранить пожар в частном жилом доме, однако, вследствие происшествия сгорели четверо человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ФОТО: ГСЧС

По официальным данным, пожарникам удалось ликвидировать пожар спустя полтора часа с момента сообщения, а к тушению было задействовано семь человек, а также две единицы техники.

"18 ноября в 13.25 в частном жилом доме возник пожар. В 14:10 пожар локализовался на площади 50 квадратных метров. В 14.52 пожар был ликвидирован", — сказано в официальном сообщении Службы.

В ходе тушения пожарники обнаружили тела четырех человек, из которых двое малолетних детей 2016 и 2018 года рождения. Информация о причинах возгорания, причастности кого-либо к смертельному пожару отсутствует.

Известно, что пожар произошел в селе Варваровка Долинского района Кировоградской области.

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