В Кирилловке затопило больше 10 баз отдыха

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Татьяна Веремеева
Сильный ливень во вторник, 28 июля, залил более чем 10
баз отдыха на Федотовой косе в пгт Кирилловка. Об этом сообщило запорожской
областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает
"Корреспондент".
По ее данным, в результате ливня уровень воды поднялся на
25-30 см. Вода скопилась на базах, расположенных в низинах на расстоянии 20-30
м от береговой линии.
Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения из
пгт Семеновка с помощью пяти плавающих мотопомп откачивали воду на территориях
баз. По состоянию на 16:00 всего было откачано более 50 м3 воды.
Дорога между пгт Кирилловка и с.Степок осталась не
затопленной, движение по ней беспрепятственно.
Для ликвидации последствий непогоды было привлечено две
единицы техники, пять плавающих мотопомп и 10 человек личного состава.
Ранее, 27 июля, из-за сильных дождей поднялся уровень
воды на части дороги от поселка Степок к острову Бирючий. Бойцы ГСЧС с помощью
гибкого троса освободили 3 автомобиля и спасли 9 человек.
Кроме того, на одной из баз отдыха на автомобиль упало
дерево, которое спасатели распилили и убрали из машины. В результате происшествия
никто не пострадал.
Из-за ливня на центральной площади в Кирилловке так же собралась вода. С помощью всасывающих рукавов и пожарного автомобиля бойцы ГСЧС откачали около 10 м3 воды. Впоследствии спасатели с помощью мотопомпы откачали около 30 м3 воды на проспекте Приморском.
Напомним, в Запорожской области в
курортном поселке Кирилловка, который накрыл шторм и ливень, спасатели
ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой
косе.
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