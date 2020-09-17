В Киевской области пылает военный полигон

В населенном пункте Девичники Киевской области горят лесонасаждения на территории военного полигона. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Фото: Facebook Сухопутные войска Украины

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках вспыхнул пожар. Лес начал гореть около 14.00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399. В настоящее время к ликвидации привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении.

Также известно, что к ликвидации возгорания задействованы 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Руководство военной части обращается к жителям военного городка сохранять спокойствие и просят не покидать своих жилищ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в четверг, 17 сентября, в одном из ресторанов Киева на Андреевском спуске произошел мощный взрыв. По предварительным данным пострадало двое человек. На месте событий работают спасатели и представители полиции. Также в заведении был небольшой пожар, который оперативно удалось локализировать и погасить.

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