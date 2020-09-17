kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10860.84

ETH/USD

381.56

LTC/USD

48.43

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киевской области пылает военный полигон
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киевской области пылает военный полигон

К ликвидации возгорания задействованы 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники

сегодня, 20:37
Автор:

Дмитрий Симоненко

В населенном пункте Девичники Киевской области горят лесонасаждения на территории военного полигона. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В Киевской области пылает военный полигон

Фото: Facebook Сухопутные войска Украины

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках вспыхнул пожар. Лес начал гореть около 14.00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399. В настоящее время к ликвидации привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в сообщении.

Также известно, что к ликвидации возгорания задействованы 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

Руководство военной части обращается к жителям военного городка сохранять спокойствие и просят не покидать своих жилищ.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в четверг, 17 сентября, в одном из ресторанов Киева на Андреевском спуске произошел мощный взрыв. По предварительным данным пострадало двое человек. На месте событий работают спасатели и представители полиции. Также в заведении был небольшой пожар, который оперативно удалось локализировать и погасить.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!