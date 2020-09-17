В Киевской области пылает военный полигон

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Дмитрий Симоненко
В населенном
пункте Девичники Киевской области горят лесонасаждения на территории военного полигона.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Фото: Facebook Сухопутные войска Украины
"17
сентября на территории военного полигона в Девичках вспыхнул пожар. Лес начал
гореть около 14.00. На место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет
воинской части А2399. В настоящее время к ликвидации привлечены военнослужащие
воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники", - говорится в
сообщении.
Также
известно, что к ликвидации возгорания задействованы 120 военнослужащих и три
единицы пожарной техники.
Руководство
военной части обращается к жителям военного городка сохранять спокойствие и
просят не покидать своих жилищ.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в четверг, 17 сентября, в одном из ресторанов Киева на
Андреевском спуске произошел мощный взрыв. По предварительным данным пострадало
двое человек. На месте событий работают спасатели и представители полиции.
Также в заведении был небольшой
пожар, который оперативно удалось локализировать и погасить.
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