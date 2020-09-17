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СМИ: в центре Киева прогремел мощный взрыв (видео)

По предварительным данным, пострадали двое человек

сегодня, 17:13
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 17 сентября, в одном из ресторанов Киева на Андреевском спуске произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Украина 24. 

СМИ: в центре Киева прогремел мощный взрыв (видео)

По предварительным данным пострадало двое человек. На месте событий работают спасатели и представители полиции.

Как сообщает "Новое время", взрыв произошел ориентировочно по адресу Андреевский спуск, 19А, где находится ресторан "Канапа". По одной из версий, на данный момент основной причиной взрыва называют взрыв газового оборудования. Также в заведении был небольшой пожар, который оперативно удалось локализировать и погасить. 

Очевидцы событий опубликовали, как выглядит место взрыва на данный момент. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве напали на известного ведущего. 

"Вот такое у нас общественно, традиционно отсталое! На нашего сценариста и ведущего Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек. Сначала завалили на землю, а затем залили лицо газом. Знаете, и это все из-за шуток! Накануне Егор написал пост в ФБ с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации. Для понимания - стенд-ап - это когда шутят. Сарказм, юмор. Это не история об обидах", - заявляет Телевидение Торонто. 


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