СМИ: в центре Киева прогремел мощный взрыв (видео)

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Владимир Лавский
В четверг, 17 сентября, в одном из ресторанов Киева на Андреевском спуске произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Украина 24.
По предварительным данным пострадало двое человек. На месте событий работают спасатели и представители полиции.
Как сообщает "Новое время", взрыв произошел ориентировочно по адресу Андреевский спуск, 19А, где находится ресторан "Канапа". По одной из версий, на данный момент основной причиной взрыва называют взрыв газового оборудования. Также в заведении был небольшой пожар, который оперативно удалось локализировать и погасить.
Очевидцы событий опубликовали, как выглядит место взрыва на данный момент.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Киеве напали на известного ведущего.
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