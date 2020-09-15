kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10810.77

ETH/USD

367.23

LTC/USD

49.10

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киеве напали на известного ведущего
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве напали на известного ведущего

Происшествие случилось в понедельник, 14 сентября

сегодня, 17:48
Автор:

Владимир Лавский

В понедельник, 14 сентября, на сценариста и одного из ведущих Телевидения Торонто Егора Шатайло напали несколько десятков человек. Об этом сообщает фейсбук-страница компании

В Киеве напали на известного ведущего

"Вот такое у нас общественно, традиционно отсталое! На нашего сценариста и ведущего Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек. Сначала завалили на землю, а затем залили лицо газом. Знаете, и это все из-за шуток! Накануне Егор написал пост в ФБ с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации. Для понимания - стенд-ап - это когда шутят. Сарказм, юмор. Это не история об обидах", - заявляет Телевидение Торонто. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сумах напали на народного депутата. 

Отмечается, что сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке нападения на нардепа из-за его политической и общественной деятельности. 

"В Сумах Служба безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата…  С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах", - сказано в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!