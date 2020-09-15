В Киеве напали на известного ведущего

В понедельник, 14 сентября, на сценариста и одного из ведущих Телевидения Торонто Егора Шатайло напали несколько десятков человек. Об этом сообщает фейсбук-страница компании.

"Вот такое у нас общественно, традиционно отсталое! На нашего сценариста и ведущего Егора Шатайло напали в Киеве несколько десятков человек. Сначала завалили на землю, а затем залили лицо газом. Знаете, и это все из-за шуток! Накануне Егор написал пост в ФБ с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации. Для понимания - стенд-ап - это когда шутят. Сарказм, юмор. Это не история об обидах", - заявляет Телевидение Торонто.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сумах напали на народного депутата.

Отмечается, что сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке нападения на нардепа из-за его политической и общественной деятельности.

"В Сумах Служба безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры предупредила совершение насильственных действий в отношении народного депутата… С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщение "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах", - сказано в сообщении.

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