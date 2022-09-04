В Киевской области поразило электротоком семилетнего мальчика

Несчастный случай произошел 3 сентября в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Фото: Национальная полиция Украины

Семилетний мальчик залез в электротрансформатор и получил многочисленные ожоги и травмы. Сейчас ребенок находится в реанимации.

"С многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию. К сожалению, это не первый случай, когда дети травмируются, а иногда, к сожалению, и погибают по опрометчивости. Призываю родителей следить за досугом подрастающего поколения и учить правилам безопасности", – отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Напомним, что также вчера четверо детей получили травмы разной степени тяжести в результате детонирования боевого оружия на выставке в Чернигове.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту трагедию.

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