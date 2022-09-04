В Киевской области поразило электротоком семилетнего мальчика

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Недилько Ксения
Несчастный случай
произошел 3 сентября в Вышгородском районе Киевской области. Об этом сообщает
портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Фото: Национальная полиция Украины
Семилетний
мальчик залез в электротрансформатор и получил многочисленные ожоги и травмы.
Сейчас ребенок находится в реанимации.
"С
многочисленными травмами головы, шеи, туловища и конечностей, а также тяжелым
ожоговым шоком мальчика забрали в реанимацию. К сожалению, это не первый
случай, когда дети травмируются, а иногда, к сожалению, и погибают по
опрометчивости. Призываю родителей следить за досугом подрастающего поколения и
учить правилам безопасности", – отметил глава полиции Киевской области Андрей
Небитов.
Напомним, что
также вчера четверо детей получили травмы разной степени тяжести в результате
детонирования боевого оружия на выставке в Чернигове.
Президент Украины
Владимир Зеленский прокомментировал эту трагедию.
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