В Киевской области фермер обнаружил убийственную находку в поле

В Киевской области, в Бориспольском районе, фермер обнаружил остатки ракеты С-300 во время работы на поле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Найденная часть ракеты. Фото: ГСЧС Украины

На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы.

Пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив безопасные условия дальнейшей работы на поле.

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В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

В Антоновке на Херсонщине два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

Возле остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный сдетонировавший предмет. В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние – тяжелое. Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины. "Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу для оказания медпомощи.

Читайте также: Событие произошло на Харьковщине в поле вблизи села Красная Горка Изюмского района. В результате детонации взрывчатки повреждены стекла кабины и колеса трактора. Водитель не пострадал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Деоккупированные и прифронтовые территории Украины, к сожалению, буквально "нашпигованы" враждебными взрывоопасными предметами.