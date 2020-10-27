В киевской многоэтажке сгорел заживо мужчина - ФОТО

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Виолетта Комаровская
Этой ночью, 27 октября, в Киеве горела многоэтажка на улице Дегтяревской. Погиб пенсионер. Его соседи уверенны, что он сам и спровоцировал пожар. Об этом они рассказали эксклюзивно журналистам "Комментариев".
Пожар в киевской многоэтажке
Людей разбудил шум после полуночи.
С верхних этажей людей эвакуировали в течение 10-15 минут. Как сообщили в ГСЧС, всего на улицу вывели около 20 человек.
Когда спасатели все же попали в квартиру на 12 этаже, стало ясно, откуда столько дыма. Вся квартира была завалена хламом.
Хозяина квартиры спасти не удалось. Медики лишь констатировали его смерть.
Около двух ночи пожар удалось потушить. После небольшой проверки квартир жителям разрешили вернуться домой. Сейчас в доме очень сильно воняет гарью, а несколько квартир, которые находятся под сгоревшей, сильно затопило. Жители жалуются, что у них обвалился потолок и полностью испорчен ремонт.
Спасатели пока официальной причины пожара не называют.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на Закарпатье горела лыжная фабрика.
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