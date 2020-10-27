В киевской многоэтажке сгорел заживо мужчина - ФОТО

Этой ночью, 27 октября, в Киеве горела многоэтажка на улице Дегтяревской. Погиб пенсионер. Его соседи уверенны, что он сам и спровоцировал пожар. Об этом они рассказали эксклюзивно журналистам "Комментариев".

Пожар в киевской многоэтажке

Людей разбудил шум после полуночи.

"Сначала мы услышали шум воды. Весь балкон залило. Мы подумали, что это трубу прорвало. Но какая же должна быть авария, чтобы добивало до 11 этажа? Уже через несколько минут все стало ясно. Нам начали громко тарабанить в двери. Кто-то из соседей будил всех, мол, горит квартира на 12 этаже, а потушить ее не могут", — вспоминает события этой ночи Анна, жительница дома на Дегтяревской.

С верхних этажей людей эвакуировали в течение 10-15 минут. Как сообщили в ГСЧС, всего на улицу вывели около 20 человек.

"Было очень страшно. Мы видели как на последнем этаже валит дым из квартиры. Его не могли остановить. А под этой квартирой наши жилища. Мы не могли попасть домой где-то полтора-два часа. Очень переживали", — вспоминает все еще одна жительница дома — Лана.

Когда спасатели все же попали в квартиру на 12 этаже, стало ясно, откуда столько дыма. Вся квартира была завалена хламом.

"Этот мужчина жил один. Ему лет 60 было. Скорее всего, бомжевал, ходил куда-то по ночам, нигде не работал. Трезвым мы его уже давно не видели. Скорее всего он просто закурил и уснул, вот все и пыхнуло. Мы уже давно подозревали, что может случиться что-то подобное. Он очень неблагополучным был", — рассказывает Анна.

Хозяина квартиры спасти не удалось. Медики лишь констатировали его смерть.

Около двух ночи пожар удалось потушить. После небольшой проверки квартир жителям разрешили вернуться домой. Сейчас в доме очень сильно воняет гарью, а несколько квартир, которые находятся под сгоревшей, сильно затопило. Жители жалуются, что у них обвалился потолок и полностью испорчен ремонт.

Спасатели пока официальной причины пожара не называют.

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