На Закарпатье вспыхнул мощный пожар на лыжной фабрике

Крупный пожар разгорелся этой ночью, 12 октября, на фабрике по производству лыж в Мукачево на Закарпатье. Огнем охватило помещение, где был оборудован цех и склады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар на лыжной фабрике. Фото: ГСЧС

Огонь в помещении "Лыжной фабрики Тиса" заметили около двух часов ночи. Уже вскоре на место приехали пожарные, но укротить пламя быстро не удалось. Метр за метром оно уничтожало кровлю здания. В итоге, огонь охватил крышу производственного цеха со складом почти полностью. Пожар распространился на 20 тысяч квадратных метров.

Только ближе к утру спасателям удалось остановить распространение огня. Его локализовали на площади 9 квадратных метров и продолжают тушить. Для этого задействовали сразу 127 спасателей, а также 17 единиц техники.

Несмотря на довольно впечатляющие масштабы, жертв удалось избежать. Убытки от пожара пока не считали.





Мукачевская лыжная фабрика — один из крупнейших производителей лыж и клюшек в Украине. Здесь изготовляют спортивные аксессуары для многих стран мира.

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