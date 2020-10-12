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Главная Новости Общество религия На Закарпатье вспыхнул мощный пожар на лыжной фабрике
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На Закарпатье вспыхнул мощный пожар на лыжной фабрике

Огонь охватил в общей сложности около 20 тысяч квадратных метров

сегодня, 08:57
Автор:

Виолетта Комаровская

Крупный пожар разгорелся этой ночью, 12 октября, на фабрике по производству лыж в Мукачево на Закарпатье. Огнем охватило помещение, где был оборудован цех и склады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На Закарпатье вспыхнул мощный пожар на лыжной фабрике

Пожар на лыжной фабрике. Фото: ГСЧС

Огонь в помещении "Лыжной фабрики Тиса" заметили около двух часов ночи. Уже вскоре на место приехали пожарные, но укротить пламя быстро не удалось. Метр за метром оно уничтожало кровлю здания. В итоге, огонь охватил крышу производственного цеха со складом почти полностью. Пожар распространился на 20 тысяч квадратных метров. 

Только ближе к утру спасателям удалось остановить распространение огня. Его локализовали на площади 9 квадратных метров и продолжают тушить. Для этого задействовали сразу 127 спасателей, а также 17 единиц техники.

Несмотря на довольно впечатляющие масштабы, жертв удалось избежать. Убытки от пожара пока не считали. 


Мукачевская лыжная фабрика — один из крупнейших производителей лыж и клюшек в Украине. Здесь изготовляют спортивные аксессуары для многих стран мира. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Танзании вспыхнул пожар на горе Килиманджаро — самой высокой точке Африки. 


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