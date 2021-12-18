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В Киеве зажгли главную елку Украины (ВИДЕО)

Новогоднюю красавицу украшают 20 тысяч красно-золотых игрушек и яркая гирлянда протяженностью 10 километров.

18 декабря 2021, 21:14
Автор:

Лиля Воробьева
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Вчера,17 декабря, на Софийской площади столицы нашей страны были зажжены огни главной елки страны. Об этом сообщает КГГА.

В Киеве зажгли главную елку Украины (ВИДЕО)

В городе открыли новогоднюю елку (фото из открытых источников)

В этом году высота вечнозеленой гости 31 метр, на ветви повесили 20 000 украшений красно-золотого цвета и осовременили яркой гирляндой, протяженность которой 10 километров. Она выглядит большим куполом.

Здесь же, на празднично украшенной площади, обустроен самый большой в Европе Рождественский вертеп, который будет радовать киевлян и гостей столицы до 16 января 2022 года.

Возле красавицы-елки, рядом с памятником Богдану Хмельницкому на праздники будет действовать каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде обустроили ярмарочный городок.

На Софийской площади уже действуют аттракционы для детей, к услугам гостей множество разнообразных праздничных фотозон и ярмарки с фудкортом.

Видеоролик, где снята главная украинская красавица – елка, традиционно являющаяся любимым символом всех новогодне-рождественских торжеств, выложен в социальных сетях, на странице организатора праздника.

Также, в столице, праздничные елки будут установлены на территориях всех 10 жилых районов города.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове во время открытия главной елки города произошел конфуз. В столице Западной Украины уже зажгли огни на главной новогодней елке в центре города. Однако торжество было облачено досадой – гирлянды и украшения новогодней гости поначалу не зажглись. Затем была включена иллюминация и началась праздничная процедура воспаления гирлянд на вечнозеленой красавице. Но все прошло чуть-чуть не так, как ожидалось.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1390572984730944
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