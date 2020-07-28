В Киеве запретили фотографироваться с животными за деньги

Депутат Киевского городского совета Константин Яловой заявил, что сегодня в КГГА было принято решение о запрете на предоставление услуг, в которых задействованы животные. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, в частности, речь идет о фото- и видеосъемках, в которых принимают участие животные в качестве реквизита.

"Фотографии с животными - это поддержка насилия. Всю свою короткую жизнь они проводят на цепи, без доступа к воде и пище и без возможности естественно двигаться. Неудивительно, что такие звери не доживают до старости", - указано в сообщении.

С этих пор в столице не будут осуществляться подобные услуги, а на Нацполицию возложены соответствующие обязательства по контролю за этим.

"Сегодняшнее решение Киевсовета - это первый шаг к цивилизованному и надлежащего обращения с животными в столице. Продолжаю бороться за то, чтобы человек и природа сосуществовали в гармонии", - заключил Яловой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове большим спросом у "золотой молодежи" пользовалась скандальная услуга "львенок на час". Кроме львенка среди экзотических лотов обезьянки, крокодил, попугай ара, питон и пушистые кролики. Позднее организатор бизнеса на экзотических животных деактивировал свой аккаунт – то ли желающих слишком много, то ли интерес к бизнесу не только коммерческий.









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