В Киеве задержали современного Робин Гуда: приходил в ломбарды под видом клиента

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Хмільовська Інна
В Киеве задержали грабителя, который приходил в ломбарды под видом клиента, а когда брал товар, чтобы рассмотреть, бежал с ним, не рассчитавшись. Ближайшие шесть лет он может провести за решеткой. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
В Киеве задержали грабителя. Фото: ГУ Нацполиции
В полицию столицы по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестный завладел телефоном, который принадлежит ломбарду, на улице Симиренко в Святошинском районе. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу и наряд патрульной полиции.
Проведя первоочередные следственные действия, правоохранители выяснили, что в помещение зашел парень и сообщил, что хочет купить мобильный телефон. Он попросил продавца дать ему выбранный товар, чтобы рассмотреть, после чего скрылся, не рассчитавшись. Впоследствии смартфон мужчина сдал в другой ломбард неподалеку.
Как рассказала следователь Святошинского управления полиции Анастасия Бережная, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции отдела полиции № 2 установили личность нарушителя.
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