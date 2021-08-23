В Киеве задержали современного Робин Гуда: приходил в ломбарды под видом клиента

В Киеве задержали грабителя, который приходил в ломбарды под видом клиента, а когда брал товар, чтобы рассмотреть, бежал с ним, не рассчитавшись. Ближайшие шесть лет он может провести за решеткой. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В Киеве задержали грабителя. Фото: ГУ Нацполиции

В полицию столицы по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестный завладел телефоном, который принадлежит ломбарду, на улице Симиренко в Святошинском районе. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу и наряд патрульной полиции.



Проведя первоочередные следственные действия, правоохранители выяснили, что в помещение зашел парень и сообщил, что хочет купить мобильный телефон. Он попросил продавца дать ему выбранный товар, чтобы рассмотреть, после чего скрылся, не рассчитавшись. Впоследствии смартфон мужчина сдал в другой ломбард неподалеку.



Как рассказала следователь Святошинского управления полиции Анастасия Бережная, во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции отдела полиции № 2 установили личность нарушителя.



"Злоумышленником оказался 18-летний уроженец Киевской области, в отношении которого в начале года следователями направлено в суд обвинительный акт за совершение аналогичного преступления. Сейчас досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, завершено. Все собранные материалы направлено в районный суд для принятия решения. Подозреваемый находится под стражей", — говорится в сообщении.

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