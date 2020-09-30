В Киеве умерла сотрудница посольства США: ее жестоко избили

Сотрудница посольства США в Киеве скончалась в больнице после серьезных черепно-мозговых травм, которые ей нанес неизвестный мужчина. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что женщина была найдена в бессознательном состоянии прохожими, а ее должность стала известна при осмотре личных вещей.

"Женщину с травмой головы нашли прохожие в лесной массиве возле железнодорожных путей на улице Толбухина в Шевченковском районе столицы. При осмотре вещей у нее обнаружили удостоверение личности сотрудника американского посольства. Пострадавшая чуть позже скончалась в больнице", — указано в сообщении.

Согласно предварительной информации, полученной от свидетелей и камер наружного видеонаблюдения, к избиению американки может быть причастен некий выскоий мужчина, на вид которому 30-40 лет. Известно, что подозреваемый с короткими темными волосами был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.

В настоящее время киевская полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет виновника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-нардеп Юрий Береза был подвергнут нападению.

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