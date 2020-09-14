Бывшего нардепа Украины избили из-за гусей, - СМИ

В Днепропетровской области избили экс-нардепа - советника председателя Национальной полиции, полковника Юрия Березу. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Известно, что к Березе обратился местный житель, у которого якобы только что похитили гусей некие люди на черной Mazda-3. Береза поехал на поиски иномарки вместе с владельцем птиц. Вскоре они заметили мнимых похитителей: в ходе словесной перепалки владелец легковушки ударил Березу кулаком в лицо. Медики диагностировали у экс-нардепа забой костей носа. Сообщается, что данный инцидент находится под контролем Национальной полиции, однако происшествие не квалифицировали по статье УК.

Напомним, в Днепропетровской области сегодня произошла стрельба. Как сообщили в облуправлении полиции, около 6:00 утра в Никополе неизвестный привез на авто в больницу двух человек с огнестрельными ранениями. Мужчины уже были мертвы.

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