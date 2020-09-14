kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10490.49

ETH/USD

368.79

LTC/USD

48.25

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Бывшего нардепа Украины избили из-за гусей, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшего нардепа Украины избили из-за гусей, - СМИ

Бывший народный избранник Береза решил помочь человеку, но получил кулаком в нос

сегодня, 12:54
Автор:

Елена Волкова

В Днепропетровской области избили экс-нардепа - советника председателя Национальной полиции, полковника Юрия Березу. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Бывшего нардепа Украины избили из-за гусей, - СМИ

Известно, что к Березе обратился местный житель, у которого якобы только что похитили гусей некие люди на черной Mazda-3. Береза поехал на поиски иномарки вместе с владельцем птиц. Вскоре они заметили мнимых похитителей: в ходе словесной перепалки владелец легковушки ударил Березу кулаком в лицо. Медики диагностировали у экс-нардепа забой костей носа. Сообщается, что данный инцидент находится под контролем Национальной полиции, однако происшествие не квалифицировали по статье УК.

Напомним, в Днепропетровской области сегодня произошла стрельба. Как сообщили в облуправлении полиции, около 6:00 утра в Никополе неизвестный привез на авто в больницу двух человек с огнестрельными ранениями. Мужчины уже были мертвы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!