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В Киеве продолжается серия "минирований"

В этот раз подозрительные предметы нашли у станции "Вокзальная" и на площади Космонавтов

сегодня, 13:31
Автор:

Владимир Лавский
В Киеве продолжается серия "минирований"

Еще два случая "минирования" зафиксировано в Киеве 22 июля. Сначала поступил звонок в полицию, что станция "Вокзальная" заминирована. Об этом сообщает телеграм-канал Киевского метрополитена. 

"Станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход пассажиров. Поступил анонимный звонок в полицию, что здание заминировали. Сейчас на месте работает полиция, всех работников и пассажиров заблаговременно эвакуировали", - идет речь в заявлении. 

Затем неизвестная сумка появилась на площади Космонавтов у подземного перехода. Об этом сообщает фейсбук-страница контроля движения в Киеве. 

"В Киеве на площади Космонавтов у входа в подземный переход нашли сумку с неизвестным содержанием. На месте уже работает полиция", - сообщает источник. 

Как ранее сообщали "Комментарии", на улицах Киева патрулируют нацгвардейцы с автоматами. Больше патрулей появится, прежде всего, в местах массового скопления людей. Это остановки общественного транспорта, рынки, а также станции метрополитена и площадки вокруг них.

В полиции призывают быть максимально бдительными и самих граждан. О любом подозрительном предмете лучше сразу сообщить правоохранителям.


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