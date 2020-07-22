В Киеве продолжается серия "минирований"

Еще два случая "минирования" зафиксировано в Киеве 22 июля. Сначала поступил звонок в полицию, что станция "Вокзальная" заминирована. Об этом сообщает телеграм-канал Киевского метрополитена.

"Станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход пассажиров. Поступил анонимный звонок в полицию, что здание заминировали. Сейчас на месте работает полиция, всех работников и пассажиров заблаговременно эвакуировали", - идет речь в заявлении.

Затем неизвестная сумка появилась на площади Космонавтов у подземного перехода. Об этом сообщает фейсбук-страница контроля движения в Киеве.

"В Киеве на площади Космонавтов у входа в подземный переход нашли сумку с неизвестным содержанием. На месте уже работает полиция", - сообщает источник.

Как ранее сообщали "Комментарии", на улицах Киева патрулируют нацгвардейцы с автоматами. Больше патрулей появится, прежде всего, в местах массового скопления людей. Это остановки общественного транспорта, рынки, а также станции метрополитена и площадки вокруг них.

В полиции призывают быть максимально бдительными и самих граждан. О любом подозрительном предмете лучше сразу сообщить правоохранителям.

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