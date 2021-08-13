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Главная Новости Общество происшествия В Киеве при жутких обстоятельствах убили участницу популярного телешоу
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В Киеве при жутких обстоятельствах убили участницу популярного телешоу

34-летняя Татьяна была местной знаменитостью

сегодня, 00:53
Автор:

Ольга Чародий

Участницу проекта "Панянка-Селянка" обнаружили мертвой в собственной квартире в Киеве. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин" со ссылкой на полицию Оболонского района Киева.

В Киеве при жутких обстоятельствах убили участницу популярного телешоу

Участница проекта Панянка-Селянка - фото из открытых источников

По предварительной информации, жестокое убийство совершил ее муж, с которым они недавно поженились, но очень часто ссорились. Отметим, что женщина перевезла его из Харькова в столицу весной 2021 года и выхаживала после инсульта. Она его приютила и выходила. А он так зверски отблагодарил любимую.

34-летняя Татьяна была местной знаменитостью. На Оболони ее знали очень хорошо. У женщины дома был собственный маникюрный салон. Кроме того, она участвовала в популярном телепроект "Панянка-селянка". Татьяна познакомилась с мужчиной в сети. Разница в возрасте в 17 лет ее не смутила. Николай жил в Харькове и некоторое время они  ездили друг к другу в гости. Затем пара разбежалась и почти три года не общалась. Позже Николай заболел и Татьяна снова поехала к нему в Харьков. Мужчина перенес инсульт и ему нужна была помощь. Он позвонил Татьяне и попросил о помощи, а затем весной 2021 года женщина перевезла его в Киев.

Татьяна решила официально расписаться с Николаем, и свадьба состоялась в начале лета. Девушка рассказывала подругам, что муж был агрессивным и бросался в нее ножами.

 Напомним, в Волынской области женщина решили убить своего бывшего мужа, чтобы не плати кредит банку, который она оформила на его имя. Убийце она предлагала гонорар в размере 10 тысяч гривен. Правоохранители выяснили, что 36-летняя женщина, используя документы своего мужа, оформила на его немало кредитов общей суммой 200 тысяч гривен. Но полицейским удалось спасти мужчину и предотвратить его убийство. 



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1454478738223894&t=0
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