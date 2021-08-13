В Киеве при жутких обстоятельствах убили участницу популярного телешоу

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Ольга Чародий
Участницу проекта "Панянка-Селянка" обнаружили
мертвой в собственной квартире в Киеве. Об этом говорится в сюжете
"Надзвичайних новин" со ссылкой на полицию Оболонского района Киева.
Участница проекта Панянка-Селянка - фото из открытых источников
По предварительной информации, жестокое убийство совершил ее
муж, с которым они недавно поженились, но очень часто ссорились. Отметим, что
женщина перевезла его из Харькова в столицу весной 2021 года и выхаживала после
инсульта. Она его приютила и выходила. А он так зверски отблагодарил любимую.
34-летняя Татьяна была местной знаменитостью. На Оболони ее знали очень хорошо. У женщины дома был собственный маникюрный салон. Кроме того, она участвовала в популярном телепроект "Панянка-селянка". Татьяна познакомилась с мужчиной в сети. Разница в возрасте в 17 лет ее не смутила. Николай жил в Харькове и некоторое время они ездили друг к другу в гости. Затем пара разбежалась и почти три года не общалась. Позже Николай заболел и Татьяна снова поехала к нему в Харьков. Мужчина перенес инсульт и ему нужна была помощь. Он позвонил Татьяне и попросил о помощи, а затем весной 2021 года женщина перевезла его в Киев.
Татьяна решила официально расписаться с Николаем, и свадьба
состоялась в начале лета. Девушка рассказывала подругам, что муж был
агрессивным и бросался в нее ножами.
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