Псевдоактивисты "Стоп Свавилля" отказались возместить убытки за поврежденный ими автомобиль - житель ЖК "Нивки Парк"

Киевлянин Дмитрий Михайленко заявил, что псевдоактивисты из общественной организации "Стоп Свавилля" повредили его автомобиль и отказались компенсировать ремонт в сумме 27 000 гривен. Об этом житель жилого комплекса "Нивки Парк" рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что инцидент зафиксирован полицией.

Заявление пострадавшего киевлянина. Фото: facebook.com

По словам Дмитрия Михайленко, происшествие произошло 9 сентября 2020 года возле его дома в ЖК "Нивки Парк", где постоянно дежурили пикетчики ОО "Стоп Свавилля".

"Моя машина стояла на парковке. В телеграмм-чате я увидел видео (которое снял житель комплекса из окна квартиры), где два человека устанавливают палатку, и она при этом падает на мое авто. Пока я вышел на улицу, палатку отнесли в сторону, будто ничего не было. Я осмотрел машину. На кузове была вмятина и несколько глубоких царапин в разных местах. Заранее скажу, что ремонт потянул на 27 000 гривен..."- рассказывает мужчина.

Михайленко вызвал полицейских и написал заявление в Святошинское управление полиции.

"Мы встретились со следователем и пикетчиками. Они (пикетчики) заняли такую позицию: "Это не мы, это ветер. Давайте экспертизу, что это именно палаткой был удар, свидетелей, подавайте в суд против нашей ГО и увидим, кто победит. Вы специально поставили там авто и снимали сверху", — передает разговор с пикетчиками Дмитрий Михайленко.

Не дали результатов и переговоры с лидером "Стоп Свавилля" Сергеем Северином, уточняет Дмитрий Михайленко.

"Он все отрицал! Ничего добиться мы не смогли, только обвинения, что я провокатор, вместе с застройщиком. Начали смотреть в интернете, кто такой Сергей Северин. Там есть данные, что он работает на депутата Столара из ОПЗЖ, шел в киевский городской совет от ОПЗЖ — не прошел. Зато Северин гастролирует с пикетами по киевским новостройкам и донимает застройщиков придуманными претензиями, выбивая из застройщиков деньги. Простым людям "активисты" втирают, что стоят за их "права"! Какие права? У нас все хорошо без "Стоп Свавилля"! Было..."- возмущается Дмитрий Михайленко.

Он добавил, что его семья живет в "Нивки Парк" два года и довольна условиями.

"Прекрасная квартира, прекрасные новые лифты, удобная придомовая территория. Но в какой-то момент под окнами появились пикетчики "Стоп Свавилля" и ходили сюда, как на работу. Рассказывают, что застройщик, как они говорят "злобудовник", обманывает людей, что все плохо, что нас обманули", — удивляется житель "Нивки Парк".

Дмитрий Михайленко обратился к лидеру "Стоп Свавилля" Сергею Северину, отметив, что действия псевдоактивистов направлены против интересов граждан и справедливости.

"Написал Северину, что мне очень жаль, что в Украине такие политики, как он, попадают во власть. В Дании, где я раньше жил и работал, зарабатывая честным трудом на жилье и собственный автомобиль, подобных Северину и "Стоп Свавилля" и близко нет. "Стоп Свавилля" действует против интересов граждан. Такие "активисты", как Сергей Северин, подрывают веру в справедливость", — отмечает Дмитрий Михайленко.

Киевлянин считает, что идея судиться со "Стоп Свавилля" будет затратной, а другим советует всячески избегать псевдоактивистов Северина.

"Надеюсь, мне никогда больше не придется встретиться с ними снова! И вас предостерегаю", — подытожил житель "Нивки Парк" Дмитрий Михайленко.

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