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Главная Новости Общество происшествия В Киеве похитили предпринимателя: в прокуратуре раскрыли подробности
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В Киеве похитили предпринимателя: в прокуратуре раскрыли подробности

Мужчину больше недели удерживали в недостроенном доме под Киевом

сегодня, 15:11
Автор:

Татьяна Веремеева

Сотрудники столичной прокуратуры задержали шесть членов преступной группы, которые похитили предпринимателя и удерживали его больше недели. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Сообщается, что подозреваемые встретились с предпринимателем в центре Киева якобы для осмотра недвижимости, но заманили его в автомобиль, после чего и похитили. Согласно данным следствия мужчине ввели медпрепараты и отвезли в недостроенный дом в Киевской области.

В Киеве похитили предпринимателя: в прокуратуре раскрыли подробности

Фото: Прокуратура города Киев

Пострадавшего накачали медицинскими препаратами, запихнули в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области и закрыли. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что предприниматель, которого похитили, пытался сбежать. Он выпрыгнул со второго этажа дома, но сломал обе ноги и в итоге его вновь схватили похитители и отвезли уже в другой дом, где он находился еще неделю.

Пострадавшего мужчину освободили 29 августа во время спецоперации. Преступников задержали, а потерпевшего отправили в больницу.

По данным прокуратуры, похитителями оказались киевляне в возрасте от 35 до 52 лет, до этого они не были судимы. В местах их проживания правоохранители провели 13 обысков, а также изъяли черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения – финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов.

Начальник отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрий Сиченко сообщил, что во время обысков у фигурантов также изъяли большое количество оружия: 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила.

Ранее "Комментарии" писали, что система распознавания лиц помогла воссоединить похищенного 32 года назад сына с семьей.


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