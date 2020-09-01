В Киеве похитили предпринимателя: в прокуратуре раскрыли подробности

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Татьяна Веремеева
Сотрудники столичной прокуратуры задержали шесть членов преступной группы,
которые похитили предпринимателя и удерживали его больше недели. Об этом
сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.
Сообщается, что подозреваемые встретились с предпринимателем в центре Киева
якобы для осмотра недвижимости, но заманили его в автомобиль, после чего и
похитили. Согласно данным следствия мужчине ввели медпрепараты и отвезли в
недостроенный дом в Киевской области.
Фото: Прокуратура города Киев
Пострадавшего накачали медицинскими препаратами, запихнули в микроавтобус и
вывезли в недостроенный дом в Киевской области и закрыли. Начальник полиции Киева
Андрей Крищенко рассказал, что предприниматель, которого похитили, пытался
сбежать. Он выпрыгнул со второго этажа дома, но сломал обе ноги и в итоге его
вновь схватили похитители и отвезли уже в другой дом, где он находился еще
неделю.
Пострадавшего мужчину освободили 29 августа во время спецоперации.
Преступников задержали, а потерпевшего отправили в больницу.
По данным прокуратуры, похитителями оказались киевляне в возрасте от 35 до
52 лет, до этого они не были судимы. В местах их проживания правоохранители провели
13 обысков, а также изъяли черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители,
мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а
мотивом его похищения – финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за
освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов.
Начальник отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрий
Сиченко сообщил, что во время обысков у фигурантов также изъяли большое
количество оружия: 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более
5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр.
тротила.
Ранее "Комментарии" писали, что система распознавания лиц помогла
воссоединить похищенного
32 года назад сына с семьей.
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