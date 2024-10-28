logo

BTC/USD

68291.33

ETH/USD

2510.90

LTC/USD

71.32

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Киеве подожгли отделение «Укрпочты»: причиной может быть раздача повесток
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве подожгли отделение «Укрпочты»: причиной может быть раздача повесток

Такие диверсии начались после начала выдачи повесток по почте

сегодня, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты". Неизвестные облили мазутом двери отделений в двух районах столицы и зажгли. Об инциденте сообщил писатель Андрей Кокотюха в воскресенье вечером, 27 октября.

В Киеве подожгли отделение «Укрпочты»: причиной может быть раздача повесток

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он отметил, что вероятной причиной поджога может стать то, что почта носит повестки ТЦК.

"Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-нибудь предупреждение. Возможно одна из версий. Но пока почта не носила повесток – поджогов действительно не было", – сделал вывод писатель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В ТЦК объяснили, кто и как определяет "счастливчиков", которым присылают повестки по почте

Списки тех, кто прежде может получить повестки по почте, формирует не территориальный центр комплектования. Некоторые алгоритмы внесения определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберег" кто будет подлежать оповещению. Таким образом, это работает. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал начальник административного отдела районного территориального центра комплектования (РТЦК) в Киеве Олег Коротченко.

Представитель РТЦК отметил, что специалисты ТЦК работают на непосредственном уровне выполнения – они формируют сам документ.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", — подчеркнул он. Олег Коротченко добавил, что по предварительно проведенному анализу на местах сейчас через "Укрпочту" получают повестки и лица, которые провели уточнение данных, в том числе через Резерв, так и те, кто не был в ТЦК и СП.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости