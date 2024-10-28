В Киеве подожгли отделение «Укрпочты»: причиной может быть раздача повесток

В Киеве подожгли два отделения "Укрпочты". Неизвестные облили мазутом двери отделений в двух районах столицы и зажгли. Об инциденте сообщил писатель Андрей Кокотюха в воскресенье вечером, 27 октября.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Он отметил, что вероятной причиной поджога может стать то, что почта носит повестки ТЦК.

"Я не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-нибудь предупреждение. Возможно одна из версий. Но пока почта не носила повесток – поджогов действительно не было", – сделал вывод писатель.

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В ТЦК объяснили, кто и как определяет "счастливчиков", которым присылают повестки по почте

Списки тех, кто прежде может получить повестки по почте, формирует не территориальный центр комплектования. Некоторые алгоритмы внесения определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберег" кто будет подлежать оповещению. Таким образом, это работает. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона рассказал начальник административного отдела районного территориального центра комплектования (РТЦК) в Киеве Олег Коротченко.

Представитель РТЦК отметил, что специалисты ТЦК работают на непосредственном уровне выполнения – они формируют сам документ.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", — подчеркнул он. Олег Коротченко добавил, что по предварительно проведенному анализу на местах сейчас через "Укрпочту" получают повестки и лица, которые провели уточнение данных, в том числе через Резерв, так и те, кто не был в ТЦК и СП.