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Главная Новости Общество происшествия В Киеве отец поджег шестилетнего ребенка после ссоры с женой
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В Киеве отец поджег шестилетнего ребенка после ссоры с женой

Тело шестилетнего мальчика обнаружили после пожара в одной из столичных многоэтажек

сегодня, 08:54
Автор:

Виолетта Комаровская

Шестилетний мальчик погиб во время пожара в Киеве. Кровать, где спал ребенок, поджег его отец после ссоры с женой. Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. 

В Киеве отец поджег шестилетнего ребенка после ссоры с женой

Поджог ребенка в Киеве. Фото: Информатор

Настоящая трагедия разыгралась накануне вечером в одной из многоэтажек столичного Виноградаря. Жертвой семейной ссоры стал 6-летний ребенок. Во время конфликта с женой его 35-летний отец поджег кровать, где спал мальчик, рассказали очевидцы. В результате он надышался дымом и погиб. Комната, где все произошло, выгорела почти полностью.

Тело малыша обнаружили правоохранители, когда пожар удалось потушить. В квартиру они попали не сразу. Отец мальчика отказывался пускать кого-либо в жилище. Правоохранители утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии. И все же его удалось задержать. Меру пресечения подозреваемому пока не выбрали. 

Гибель малыша сейчас расследуют как умышленное убийство. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Луганской области вспыхнул еще один лесной пожар. Огонь почти добрался до электроподстанции. 


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