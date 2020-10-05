Новые пожары в Луганской области: огонь приблизился к электроподстанциям, слышны взрывы

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Татьяна Веремеева
В Луганской области вспыхнул новый пожар. Согласно сообщению
Станично-Луганской районной государственной администрации верховой огонь
приближается к электроподстанциям.
Местные власти заявляют, что причиной пожара между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема стал поджог. Кроме того, сообщается, что из-за пожаров детонируют снаряды, которые не разорвались ранее.
В то же время, в Государственной службе по чрезвычайным
ситуациям (ГСЧС) сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии
разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского,
Северодонецкого районов, в которых пострадали 32 населенных пункта.
По данным
ГСЧС, по состоянию на 14:00 5 октября удалось ликвидировать 7 из 10
основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 1 очаг
локализован. Согласно предварительным данным площадь возгорания составляет 20
тыс. га.
Ранее "Комментарии" писали, что полиция сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали семь человек, еще четверо пропали без вести.
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