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Главная Новости Общество происшествия Новые пожары в Луганской области: огонь приблизился к электроподстанциям, слышны взрывы
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Новые пожары в Луганской области: огонь приблизился к электроподстанциям, слышны взрывы

Сотрудники ГСЧС оценивают площадь возгорания в 20 тыс. гектаров

сегодня, 15:05
Автор:

Татьяна Веремеева

В Луганской области вспыхнул новый пожар. Согласно сообщению Станично-Луганской районной государственной администрации верховой огонь приближается к электроподстанциям.

Новые пожары в Луганской области: огонь приблизился к электроподстанциям, слышны взрывы

Местные власти заявляют, что причиной пожара между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема стал поджог. Кроме того, сообщается, что из-за пожаров детонируют снаряды, которые не разорвались ранее.

В то же время, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, в которых пострадали 32 населенных пункта.

По данным ГСЧС, по состоянию на 14:00 5 октября удалось ликвидировать 7 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 1 очаг локализован. Согласно предварительным данным площадь возгорания составляет 20 тыс. га.

Ранее "Комментарии" писали, что полиция сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали семь человек, еще четверо пропали без вести.


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