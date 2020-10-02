Стали известны причины смерти жертв и имена без вести пропавших в результате лесных пожаров на Луганщине

Полиция сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали семь человек, еще четверо пропали без вести.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Известно, что смерть людей наступила в результате инфаркта, инсульта, отравления угарным газом и от обширных ожогов тела.

Кроме того, Покугай сообщает имена людей, которые считаются без вести пропавшими.

"Считаются безвестно пропавшими 4 человека: - Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а; - Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежачая после 3 инсультов, жила одна) - Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того, как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней, на месте уже все горело) - Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока человек возился с транспортным средством в гараже, зашла в дом за документами и пропала) ", — пишется в сообщении.

Также пресс-секретарь ведомства сообщает о 18 пострадавших в результате пожаров, которые находятся в медицинских лечебных заведениях.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео последствий лесных пожаров на Луганщине.

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