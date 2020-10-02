kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10539.37

ETH/USD

344.63

LTC/USD

44.93

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Стали известны причины смерти жертв и имена без вести пропавших в результате лесных пожаров на Луганщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стали известны причины смерти жертв и имена без вести пропавших в результате лесных пожаров на Луганщине

По предварительным оценкам ДСНС, пожарами охвачено около 13 га

сегодня, 18:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Полиция сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области, а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали семь человек, еще четверо пропали без вести.

Стали известны причины смерти жертв и имена без вести пропавших в результате лесных пожаров на Луганщине

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Известно, что смерть людей наступила в результате инфаркта, инсульта, отравления угарным газом и от обширных ожогов тела.

Кроме того, Покугай сообщает имена людей, которые считаются без вести пропавшими.

"Считаются безвестно пропавшими 4 человека:

- Андреева Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул. Дружбы, 54а;

- Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежачая после 3 инсультов, жила одна)

- Помещик Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась, жила с соседями, родственников не было, после того, как соседи вернулись после эвакуации семьи за имуществом и за ней, на месте уже все горело)

- Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока человек возился с транспортным средством в гараже, зашла в дом за документами и пропала) ", — пишется в сообщении.

Также пресс-секретарь ведомства сообщает о 18 пострадавших в результате пожаров, которые находятся в медицинских лечебных заведениях.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео последствий лесных пожаров на Луганщине.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости