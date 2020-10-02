Стали известны причины смерти жертв и имена без вести пропавших в результате лесных пожаров на Луганщине

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Дмитрий Симоненко
Полиция
сообщила о количестве погибших в результате лесных пожаров в Луганской области,
а также о причинах их смерти. По данным пресс-секретаря ведомства в Луганской
области Татьяны Погукай, жертвами лесных пожаров в регионе на сегодняшний день стали
семь человек, еще четверо пропали без вести.
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna
Известно,
что смерть людей наступила в результате инфаркта, инсульта, отравления угарным
газом и от обширных ожогов тела.
Кроме того,
Покугай сообщает имена людей, которые считаются без вести пропавшими.
"Считаются
безвестно пропавшими 4 человека:
- Андреева
Наталья Викторовна, 25.01.1964 г.р., проживала по адресу: с. Сиротино, ул.
Дружбы, 54а;
- Шушулкова
Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежачая
после 3 инсультов, жила одна)
- Помещик
Светлана Архиповна, 14.02.1947 г.р., с. Сиротино ул. Пушкина, 27 (плохо передвигалась,
жила с соседями, родственников не было, после того, как соседи вернулись после
эвакуации семьи за имуществом и за ней, на месте уже все горело)
- Чумак Любовь Владимировна, 03.08.1956 г.р., с. Вороново, ул. Солнечная, 26 (жила с мужем, пока человек возился с транспортным средством в гараже, зашла в дом за документами и пропала) ", — пишется в сообщении.
Также
пресс-секретарь ведомства сообщает о 18 пострадавших в результате пожаров,
которые находятся в медицинских лечебных заведениях.
Ранее "Комментарии"
опубликовали видео последствий лесных пожаров на Луганщине.
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