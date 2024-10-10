В Киеве кандидат наук помогал устроиться на работу с бронированием: сколько брал денег

10 000 долларов за трудоустройство с бронированием от призыва в ВСУ: полиция Киева разоблачила кандидата наук. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Мужчина должен помочь в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это позволяло бы получить бронь и избежать мобилизации. В настоящее время фигуранту доложено о подозрении за злоупотребление влиянием.

Следователи Печерского управления полиции Киева совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений.

Фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 000 долларов трудоустроить его в организацию, специализирующуюся в сфере разминирования. Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу.

8 октября полицейские задержали кандидата технических наук после получения 10 000 долларов. Фигуранту доложено о подозрении.





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