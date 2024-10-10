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В Киеве кандидат наук помогал устроиться на работу с бронированием: сколько брал денег

Мужчина обещал трудоустроить военнообязанного и попросил за это плату в долларах

сегодня, 13:34
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Недилько Ксения

10 000 долларов за трудоустройство с бронированием от призыва в ВСУ: полиция Киева разоблачила кандидата наук. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

В Киеве кандидат наук помогал устроиться на работу с бронированием: сколько брал денег

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Мужчина должен помочь в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это позволяло бы получить бронь и избежать мобилизации. В настоящее время фигуранту доложено о подозрении за злоупотребление влиянием.

Следователи Печерского управления полиции Киева совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве разоблачили кандидата наук одного из высших учебных заведений.

Фигурант обещал мужчине мобилизационного возраста за 10 000 долларов трудоустроить его в организацию, специализирующуюся в сфере разминирования. Ее участникам предоставляется бронирование от мобилизации в ряды ВСУ и возможность служебных командировок за границу.

8 октября полицейские задержали кандидата технических наук после получения 10 000 долларов. Фигуранту доложено о подозрении.

В Киеве кандидат наук помогал устроиться на работу с бронированием: сколько брал денег - фото 2
В Киеве кандидат наук помогал устроиться на работу с бронированием: сколько брал денег - фото 3


Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Хмельнитчина "живет с удовольствием": ГБР обнаружило у депутата более полутора миллионов долларов

Сотрудники ГБР обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.

Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время, во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.



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