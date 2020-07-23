В Киеве ищут взрывчатку в автомобиле возле ТРЦ - ВИДЕО

В одном из спальных районов Киева обнаружили автомобиль со взрывчаткой. Заминированное авто неизвестные оставили возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони. Об этом пишет ДТП.kiev.ua.

По данным издания, к торгово-развлекательному центру уже приехали взрывотехники. Они пытаются обезвредить взрывчатку. Территорию вокруг ТРЦ "Метрополис" оцепили, туда никого не подпускают.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно как около машины Audi работает специалист-сапер.

Позже журналистам "24 канала" в полиции Киева сообщили, что взрывчатки в легковушке не нашли. О том, что автомобиль был заминирован, правоохранителям сообщил аноним. Он позвонил в полицию и указал на машину.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Полтаве мужчина взял в заложники сотрудника полиции. Перед этим подозреваемого попытались задержать силовики. Считают, что он причастен к угону автомобиля. В какой-то момент мужчина достал гранату РГД-5 и стал угрожать взорвать ее посреди улицы прямо под зданием административного суда. Мужчина взял в заложники полицейского и уехал с ним на служебном автомобиле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!