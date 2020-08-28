В Карпатах произошел конфликт с детской туристической группой: неизвестный достал пистолет

В Карпатах произошло ЧП с украинскими туристами. Как сообщают “Викна”, у группы из Калуша, среди которых было 12 детей и ветераны АТО, произошел конфликт с вооруженным мужчиной.

По информации издания, туристы отправились на озеро Несамовытое в Карпатский национальный парк. Там произошел конфликт: неизвестный мужчина заявил, что приезжие заняли его беседку и обязаны заплатить. Словесная перепалка закончилась тем, что владелец беседки достал пистолет.

“Он шел за нами к нашему автобусу, где также был его автомобиль. Выкрикивая агрессивные фразы, он перезарядил пистолет. И вдруг кто-то из детей, испугавшись, брызнул ему в лицо из газового баллончика. Мы быстро сели в автобус и уехали”, - говорит один из участников туристической группы, тренер ДЮСШ “Сокол” Александр Соколовский.

По его словам, вскоре их остановили полицейские - оказалось, что мужчина написал заявление относительно туристов. Те, в свою очередь, также написали заявление.

Напомним, в Полтаве 20-летний студент-иностранец похитил автомобиль, в салоне которого находилось двое маленьких детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!