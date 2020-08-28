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Главная Новости Общество происшествия В Карпатах произошел конфликт с детской туристической группой: неизвестный достал пистолет
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В Карпатах произошел конфликт с детской туристической группой: неизвестный достал пистолет

Мужчина перезарядил пистолет, а ребенок, испугавшись, брызнул в него из газового баллончика

сегодня, 14:49
Автор:

Елена Волкова

В Карпатах произошло ЧП с украинскими туристами. Как сообщают “Викна”, у группы из Калуша, среди которых было 12 детей и ветераны АТО, произошел конфликт с вооруженным мужчиной.

По информации издания, туристы отправились на озеро Несамовытое в Карпатский национальный парк. Там произошел конфликт: неизвестный мужчина заявил, что приезжие заняли его беседку и обязаны заплатить. Словесная перепалка закончилась тем, что владелец беседки достал пистолет. 

В Карпатах произошел конфликт с детской туристической группой: неизвестный достал пистолет

“Он шел за нами к нашему автобусу, где также был его автомобиль. Выкрикивая агрессивные фразы, он перезарядил пистолет. И вдруг кто-то из детей, испугавшись, брызнул ему в лицо из газового баллончика. Мы быстро сели в автобус и уехали”, - говорит один из участников туристической группы, тренер ДЮСШ “Сокол” Александр Соколовский. 

По его словам, вскоре их остановили полицейские - оказалось, что мужчина написал заявление относительно туристов. Те, в свою очередь, также написали заявление.

Напомним, в Полтаве 20-летний студент-иностранец похитил автомобиль, в салоне которого находилось двое маленьких детей.


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