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В Карпатах перевернулось авто: что известно о состоянии пострадавших

Двое мужчин получили травмы в результате развлечения

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна

Двое мужчин получили травмы в результате попытки заехать на гору. Вероятно, мужчины хотели развлечься и не подозревали, что это может почти стоить им жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

В Карпатах перевернулось авто: что известно о состоянии пострадавших

С горы скатился внедорожник, фото ГСЧС

Происшествие случилось 3 октября, около 12:30, недалеко от горы Острая, расположенной в Мукачевском районе. На место прибыли спасатели и медики "скорой" для оказания помощи пострадавшим.

Известно, что водитель за рулем иномарки начал подъем на крутую гору и потерял контроль над машиной. Внедорожник скатился вниз с высоты почти 150 метров. Водителя выбросило из машины вскоре после того, как автомобиль покатился по склону. Пассажир получил более серьезные травмы в результате аварии. Оба мужчины местные, в возрасте 55 и 38 лет. О характере травм водителя не известно.

На место, где находились потерпевшие, поднялись работники поисково-спасательных отделений села Нижние Ворота и села Пилипец. Пассажира на носилках снесли и свезли в карету "скорой" в село Пашковцы. У него медики предварительно диагностировали перелом позвоночника.

Оба мужчины госпитализированы в Воловецкую центральную больницу, где им окажут медицинскую помощь. Автомобиль получил значительные механические повреждения. Изуродованный транспорт отбуксируют с горы в ближайшее время.

Как сообщал портал "Комментарии", в долине Карпат произошла смертельная трагедия. Туристы ничего не подозревая развели костер, а оказалось, что там в земле хранились боеприпасы Первой Мировой войны. На горе находилось 10 человек с двумя детьми из Коломыйского района. Вдруг произошел взрыв.

В Карпатах перевернулось авто: что известно о состоянии пострадавших - фото 2
В Карпатах перевернулось авто: что известно о состоянии пострадавших - фото 3


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/129644.html
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