В Карпатах будет опасно: спасатели рассказали, куда лучше не идти (КАРТА)

На новогодние праздники любителям путешествовать по украинским Карпатам, лучше отложить свою поездку до безопасных времен. Ведь там до конца года будет сохраняться высокая опасность схождения снежных лав с вершин гор. Об этом, ссылаясь на прогноз синоптиков Укргидрометцентра, сообщает отдел коммуникаций Государственной службы чрезвычайных ситуаций нашей страны.

Спасатели предупредили туристов (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, 30-31 декабря на высокогорьях, расположенных в восточной части Закарпатья и 31 декабря в горной части Львовского региона будет наблюдаться немалая опасность по причине схода снежных лавин. Именно по этой причине здесь объявлено 3 уровень опасности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Карпатах работали мобильные пункты обогрева из- за сильных морозов. В украинских Карпатах уже работают мобильные пункты обогрева, открытые местными спасателями. Они развернуты на четырех карпатских перевалах. Столбики термометра показывают там рекордный в это время мороз до -16 градусов. Как отмечается в сообщении, такие мобильные пункты уже функционируют на Яблоницком, Буковецком, Кривопольском, Вышковском перевалах. Поэтому люди, которые находятся в этой местности, имеют возможность согреться в теплой палатке, им дадут горячий чай, также в таком мобильном пункте можно подзарядить свои мобилки, что так же важно. Вместе с тем, к экстремальным ситуациям, которые в дальнейшем может поднять погода, готовы автомобили повышенной проходимости, чтобы при необходимости прийти на помощь водителям на дорогах.

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