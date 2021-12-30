В Карпатах будет опасно: спасатели рассказали, куда лучше не идти (КАРТА)

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Лиля Воробьева
На новогодние праздники любителям путешествовать по украинским Карпатам, лучше отложить свою поездку до безопасных времен. Ведь там до конца года будет сохраняться высокая опасность схождения снежных лав с вершин гор. Об этом, ссылаясь на прогноз синоптиков Укргидрометцентра, сообщает отдел коммуникаций Государственной службы чрезвычайных ситуаций нашей страны.
Спасатели предупредили туристов (фото из открытых источников)
По обнародованной информации, 30-31 декабря на высокогорьях, расположенных в восточной части Закарпатья и 31 декабря в горной части Львовского региона будет наблюдаться немалая опасность по причине схода снежных лавин. Именно по этой причине здесь объявлено 3 уровень опасности.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Карпатах работали мобильные пункты обогрева из- за сильных морозов. В украинских Карпатах уже работают мобильные пункты обогрева, открытые местными спасателями. Они развернуты на четырех карпатских перевалах. Столбики термометра показывают там рекордный в это время мороз до -16 градусов. Как отмечается в сообщении, такие мобильные пункты уже функционируют на Яблоницком, Буковецком, Кривопольском, Вышковском перевалах. Поэтому люди, которые находятся в этой местности, имеют возможность согреться в теплой палатке, им дадут горячий чай, также в таком мобильном пункте можно подзарядить свои мобилки, что так же важно. Вместе с тем, к экстремальным ситуациям, которые в дальнейшем может поднять погода, готовы автомобили повышенной проходимости, чтобы при необходимости прийти на помощь водителям на дорогах.
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