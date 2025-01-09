В Малибу (Калифорния) сгорел дом сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Он находился в звездном районе Пасифик-Палисейдс, сообщает 9 января портал комментарии со ссылкой на Daily Mail. Дом Байдена-младшего стал еще одной "жертвой" небывалого пожара, бушующего в Лос-Анджелесе и других городах юга Калифорнии.

Хантер Байден. Фото: CBC News

Британский таблоид получил от источников кадры пепелища. Судя по опубликованным кадрам, от дома с тремя спальнями и тремя ванными комнатами практически ничего не осталось. Ранее Джо Байден заявил, что владеет информацией о возможном уничтожении дома его сына, и что самому Хантеру с женой сообщили об этом. Хантер Байден не комментировал новости о пожаре, уничтожившем его дом.

Дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами оценивался в 4,2 миллиона долларов. Как выяснило Daily Mail, Хантер Байден арендовал его за 15 800 долларов в месяц.





Как сообщал портал "Комментарии", Дональд Трамп объявил виновным Джо Байдена в пожаре, который стал самым сильным за историю Лос-Анджелеса. А Дональд Трамп-младший заявил, что пожарная служба Лос-Анджелеса якобы "пожертвовала часть своих запасов Украине" — с намеком, что виноват не только Трамп, но и Украина.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате разрушительного пожара в новейшей истории Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере пять человек. Пожар вспыхнул 8 января и, вызванный ураганом, взрывным образом распространился жилыми районами. По данным пожарных, сгорело не менее 2000 построек, около 1000 у Pacific Palisades и столько же в Альтадене (Пасадена). Метеослужба Accuweather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса. Ситуация резко обострилась из-за сильных ветров.

Многие голливудские звезды потеряли свои дома из-за пожара, среди них Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс. По данным Thе Hollywood Reporter, среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.