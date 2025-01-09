Пожар в Калифорнии сорвал планы "Оскара"

Американская академия киноискусств из-за пожаров, которые бушуют в Лос-Анджелесе (США), перенесла объявление номинантов на премию "Оскар" с 17-го на 19 января. Об этом 9 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Variety. Издание пишет, что продление срока голосования совпало с отменой или переносом ряда кинопремьер и мероприятий, которые должны были состояться в Лос-Анджелесе.

Организаторы церемонии "Оскар" переносят даты голосования из-за пожаров в Лос-Анджелесе. The Academy / Х

Голосование членов Академии киноискусства началось 8 января и изначально должно было закончиться 12-го, но его продлили до 14 января. ​Академия 8 января разослала членам жюри электронные письма с подробным описанием изменений дат.

97-ю церемонию вручения премии "Оскар" запланировали на 2 марта. О ее переносе пока не сообщалось.

Как сообщал портал "Комментарии", в результате разрушительного пожара в новейшей истории Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере пять человек. Пожар вспыхнул 8 января и, вызванный ураганом, взрывным образом распространился жилыми районами. По данным пожарных, сгорело не менее 2000 построек, около 1000 у Pacific Palisades и столько же в Альтадене (Пасадена). Метеослужба Accuweather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса. Ситуация резко обострилась из-за сильных ветров.

Перед началом пожара Национальная метеорологическая служба предупредила о высоком уровне пожароопасности, объявив самый высокий уровень тревоги для большей части округа Лос-Анджелес. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила чрезвычайное положение. Власти штата разместят персонал, пожарные машины и авиацию в других частях Южной Калифорнии из-за пожарной опасности для всего региона.

Многие голливудские звезды потеряли свои дома из-за пожара, среди них Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс. По данным Thе Hollywood Reporter, среди жителей, считающих этот район своим домом, — Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Юджин Леви, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер, Майкл Китон, Майлз Теллер, Майкл Манн, Энн Сарнофф, Кэрол Ломбардини, Алан Бергман, Кеннеди, Стив Гуттенберг и Джеймс Вудс.