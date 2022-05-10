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В Изюме под завалами пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей: подробности

Тело 14 погибших жителей Изюма уже идентифицировали

сегодня, 18:44
Автор:

Лиля Воробьева
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В оккупированном Изюме под завалами пятиэтажки обнаружены тела 44 мирных жителей, погибших во время обстрелов 7-10 марта. Харьковской областной прокуратурой за этим преступлением начато производство. Об этом сообщается в Офисе Генерального прокурора Украины.
С 7 по 10 марта кафиры "поздравили" жителей Изюма, обстреляв жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
"По данным следствия, с 7 по 10 марта 2022 года российские военные систематически обстреливали г. Изюм. В результате обстрелов разрушена общественная инфраструктура и жилые дома. 10 мая 2022 года во временно оккупированном Изюме под завалами разрушенного пятиэтажного дома найдены тела 44 местных жителей. В настоящее время тела погибших изъяты из-под завалов, идентифицировано 14. Харьковской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). А досудебное расследование в уголовном производстве  осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в купанты обстреляли Одессу во время визита президента Европейского Совета. 9 мая Одессу посетил президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он встретился с главой Правительства Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить блокирование россией морских портов Украины, что может вызвать дефицит продовольствия в мире. Официальная часть визита была прервана из-за обстрелов. Об этом сообщил премьер-министр Украины.

В Изюме под завалами пятиэтажки найдены тела 44 мирных жителей: подробности

Оккупанты обстреляли Изюм (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
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