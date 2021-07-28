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Главная Новости Общество происшествия В Ивано-Франковской области на жилой дом упал самолет: погибли люди (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Ивано-Франковской области на жилой дом упал самолет: погибли люди (ФОТО)

Известно, что погибли 4 человека

сегодня, 15:28
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня Ивано-Франковщине всколыхнула жуткая весть. В среду, 28 июля, в полдень на жилой дом в селе Шепаровцы, что в Коломыйском районе, упал спортивный самолет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ДСНС.

В Ивано-Франковской области на жилой дом упал самолет: погибли люди (ФОТО)

На месте работают спасатели (фото: ДСНС)

По информации спасателей, в результате падения погибли четыре человека. После того как легкомоторный самолет упал на дом, в доме возник пожар. Пожарным удалось ее оперативно побороть.

Кроме этого, на месте работало 10 спасателей и несколько единиц спецтехники.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что случилась стрельба посреди улицы: в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих.

На улицах Ивано-Франковска произошла перестрелка. Неизвестный мужчина внезапно начал стрелять в прохожих. Злоумышленник ранил двух человек. У одного из пострадавших под рукой оказался травматический пистолет, и он, в целях самозащиты, несколько раз выстрелил в нападавшего. Вскоре подъехала полиция и задержала всех троих участников стрельбы. Сейчас травмированные находятся в специализированном медицинском учреждении. Мотивов нападающего до сих пор не выяснили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают криминалисты. Также следователи предполагают, что злоумышленник, который ранил двух человек, имеет отношение к еще одному событию. Оно произошло в тот же вечер на другой улице. За 10 минут до стрельбы полицейские получили вызов о ранении девушки, вероятно, из пистолета. Девушка госпитализирована, с ней проводятся беседы.

 


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Источник: https://t.me/dsns_telegram
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