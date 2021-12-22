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В Ивано-Франковской области мужчина собирался убить судью: подробности

На Прикарпатье мужчина хотел убить судью

22 декабря 2021, 22:40
Автор:

Лиля Воробьева
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В  Прикарпатском регионе выдвинуто подозрение местному жителю, который решил лишить жизни местного судью. Таким способом злоумышленник добивался отсрочки по вынесению приговора и хотел испугать других судей, участвовавших в рассмотрении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В Ивано-Франковской области мужчина собирался убить судью: подробности

Мужчина таким образом хотел избежать тюрьмы (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, судья этого региона рассматривал обвинения о совершении организованной группой нескольких тяжких преступлений. Один из подозреваемых решил лишить его жизни и таким преступным путем уйти от наказания.

Этот житель Прикарпатья начал следить за работником судебного учреждения, в частности, установил, где он проживает. Однажды ночью он вместе со своим знакомым установил на входе в гараж судьи взрывное устройство – боевую гранату "Ф-1". Она должна была сработать, когда судья будет открывать двери сооружения. Но это взрывное устройство не сработало.

Сейчас правоохранители согласовывают вопрос о мере пресечения для подозреваемого в виде нахождения под стражей.

Напомним, что "Комментарии" информирует о том, что в Ивано-Франковской области произошла страшная авария . В Ивано-Франковской области произошла смертельная авария на дороге. Ее жертвами стал один из водителей авто, еще четыре человека пострадали во время столкновения, среди них двое детей. Это дорожно-транспортное происшествие произошло между местными населенными пунктами Коломыя и Матеевцами. 49-летний водитель иномарки, спеша, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем, которым управлял 35-летний житель области. Последствия аварии трагичны. В Коломыйское местное медицинское учреждение госпитализировали 35-летнего водителя, в автомобиль которого въехала иномарка, и маленькую 7-летнюю пассажирку.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/zamax-na-suddyu-za-rozglyad-spravi-na-prikarpatti-pidozryujetsya-miscevii-zitel
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