В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии

В Ивано-Франковской области произошла авария с участием двух легковушек. На дороге Н-09 "Мукачево-Львов" столкнулись автомобили марок Renault Captur и Nissan X-Trail. Об этом сообщает ТСН.



ДТП на дороге Н-09 «Мукачево-Львов», фото Facebook

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 сентября на повороте, который расположен между селами Микуличин и Татаров. В результате аварии травмы получила 24-летняя женщина, которая ехала в качестве пассажира в автомобиле марки Renault Captur. Известно, что это гражданка Саудовской Аравии, которая приехала в Украину как туристка.

На место прибыли патрульные, следователи и карета "скорой помощи". Девушку-туристку госпитализировали в реанимацию городской больницы в Яремче. О ее состоянии здоровья не сообщается.

По данным управления по вопросам гражданской защиты области, за рулем Renault Captur находилась украинка, жительница Львова. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

По словам руководителя службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области Василия Буджака, этот участок наиболее опасен, ведь там часто случаются аварии. Несмотря на установленное ограждение, водители разгоняются на повороте и в результате происходит ДТП с пострадавшими.

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