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Главная Новости Общество происшествия В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии
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В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии

На дороге «Мукачево-Львов» не разминулись две легковушки

сегодня, 13:50
Автор:

Козлова Альбіна

В Ивано-Франковской области произошла авария с участием двух легковушек. На дороге Н-09 "Мукачево-Львов" столкнулись автомобили марок Renault Captur и Nissan X-Trail. Об этом сообщает ТСН.

В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии

ДТП на дороге Н-09 «Мукачево-Львов», фото Facebook

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 сентября на повороте, который расположен между селами Микуличин и Татаров. В результате аварии травмы получила 24-летняя женщина, которая ехала в качестве пассажира в автомобиле марки Renault Captur. Известно, что это гражданка Саудовской Аравии, которая приехала в Украину как туристка.

На место прибыли патрульные, следователи и карета "скорой помощи". Девушку-туристку госпитализировали в реанимацию городской больницы в Яремче. О ее состоянии здоровья не сообщается.

По данным управления по вопросам гражданской защиты области, за рулем Renault Captur находилась украинка, жительница Львова. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

По словам руководителя службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области Василия Буджака, этот участок наиболее опасен, ведь там часто случаются аварии. Несмотря на установленное ограждение, водители разгоняются на повороте и в результате происходит ДТП с пострадавшими.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кривом Роге погибли трое работников коммунального предприятия. Диспетчер коммунального предприятия "Кривбассводоканал" вызвал работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для спасения работников. Известно, что на территории предприятия, расположенного на улице Никопольское шоссе, трое работников упали в горизонтальный отстойник.

В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии - фото 2
В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии - фото 3
В Ивано-Франковской области иностранная туристка попала в аварию: что известно о ее состоянии - фото 4


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/24-richna-turistka-z-saudivskoyi-araviyi-potrapila-v-reanimaciyu-pislya-dtp-v-karpatah-foto-1870486.html
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