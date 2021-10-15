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Главная Новости Общество происшествия В Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся (ВИДЕО)
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В Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся (ВИДЕО)

Девочка с матерью переходили дорогу на "зебре"

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

На Прикарпатье, в городе Калуше 17-летний мотоциклист совершил смертельный наезд на ребенка. Бросил его без помощи и скрылся с места трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил 6-летнюю девочку и скрылся (ВИДЕО)

Водителя разыскали и задержали (фото Нацполиция)

Как установили полицейские, это случилось вечером 14 октября. Жители города проинформировали дежурных, что в городе, на одной из центральных улиц водитель мотоцикла сбил своим агрегатом маленькую жительницу города, которая шла с матерью нерегулируемой пешеходной зеброй.

Горе-водитель скрылся с места беды. 6-летняя малышка умерла от полученных повреждений в скорой.

Мотоциклиста-убийцу через несколько часов разыскали и задержали. Он — житель одного из населенных пунктов Ивано-Франковской области. Теперь полицейские выясняют, не был ли он в состоянии алкогольного опьянения и почему скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим пешеходам.

Правоохранителями по результатам аварии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, в Ивано-Франковской области автобус с детьми врезался в грузовик . В сообщении отмечается, что авария произошла сегодня, 21 июля, в полдень в селе Делятин, что в Надвирнянском районе. Сейчас стало известно, что водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал со второстепенной на главную дорогу, вероятно, не пропустив фуру. 40-летний водитель автобуса протаранил большой грузовик DAF, которым управлял 26-летний местный житель Надвирнянского района. На кадрах видно, что во время ДТП микроавтобус, в котором находилось шестеро детей, был полностью разбит, ведь удар был очень сильным.


 


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Источник: https://t.me/dkr_npu/858
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