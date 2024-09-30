В Ивано-Франковске отравилась семья: что произошло

Вчера в Ивано-Франковске семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

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Среди пострадавших – двое мальчиков 2015 и 2018 годов рождения, девочка 2008 года рождения и мать 1988 года рождения. Женщина с детьми госпитализирована в больницу.

Угарный газ — одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами. Он незаметен, совершенно неощутим и способен привести к трагическим последствиям в считанные минуты.

Спасатели рекомендуют устанавливать детектор угарного газа в помещении, что может уберечь вашу жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Бабушку с курами зафиксировали украинские военные в разрушенном поселке

В населенном пункте Глубокое Харьковской области, где сейчас большинство территории контролируют оккупанты, наши военные с помощью дрона обнаружили бабушку. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков", сообщает портал "Комментарии".

"От села не осталось ничего!!! Один фундамент. И где-то подвалы. Так вот в одном из подвалов, там где оккупировано, живет бабушка. Я не понимаю, почему она не хочет эвакуироваться, даже на их сторону, уже несколько месяцев она каждого дня терпит обстрелы, живет с ней несколько куриц и все, питается она скорее всего, что осталось из консерваций! Очень жаль эту женщину и очень надеюсь, что скоро мы ее освободим и доставим ей необходимое", — отмечают в ОТУ "Харьков".

Украинские военные отметили, что время от времени удается с помощью беспилотников сбросить воду в маленьких бутылках и немного еды. Видео – по ссылке.