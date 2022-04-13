В Иванкове усилили комендантский час: подробности

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил об усилении комендантского часа на территории поселка Иванков и Иванковского поселкового совета. Об этом чиновник сообщил в своем Телеграмм-канале.

Александр Павлюк facebook.com/General.Pavlyuk)

Как отметил Александр Павлюк, с сегодняшнего дня комендантский час будет действовать в этом населенном пункте ежедневно с 20:00 до 6:00. Временные ограничения для местных жителей будут действовать до 18 апреля.

"В настоящее время категорически запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Такие временные ограничения для того, чтобы специалисты имели возможность ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии на территории населенных пунктов", — проинформировал руководитель Киевской ОВА.

Важно, что наши военные освободили поселок Иванков от российских захватчиков 1 апреля. Этот населенный пункт был захвачен русскими захватчиками в первые дни войны.

Также мэр столицы Виталий Кличко обнародовал свое обращение к жителям Киева не спешить возвращаться в родной город.

Напомним, что сайт Комментарии информировал о том, что Со связанными руками, со следами пыток: в Сумской области убито более 100 мирных жителей

В Сумском регионе российские захватчики замучили более 100 мирных жителей. Перенесшие оккупацию страдают от серьезных психологических травм.

Об этом заявил во время брифинга глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Как отметил чиновник, немалое количество людей считается пропавшим без вести, в эти дни их ищут. Есть и жители региона, которые находятся в плену у захватчиков. Вместе с тем, более 100 обнаруженных сумчан нашли со следами пыток "Погибли более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела со связанными руками, со следами пыток, расстреляны выстрелами в голову, это ужасные вещи.

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