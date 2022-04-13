В Иванкове усилили комендантский час: подробности

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Лиля Воробьева
Глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил об усилении комендантского часа на территории поселка Иванков и Иванковского поселкового совета. Об этом чиновник сообщил в своем Телеграмм-канале.
Александр Павлюк facebook.com/General.Pavlyuk)
Как отметил Александр Павлюк, с сегодняшнего дня комендантский час будет действовать в этом населенном пункте ежедневно с 20:00 до 6:00. Временные ограничения для местных жителей будут действовать до 18 апреля.
"В настоящее время категорически запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Такие временные ограничения для того, чтобы специалисты имели возможность ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии на территории населенных пунктов", — проинформировал руководитель Киевской ОВА.
Важно, что наши военные освободили поселок Иванков от российских захватчиков 1 апреля. Этот населенный пункт был захвачен русскими захватчиками в первые дни войны.
Также мэр столицы Виталий Кличко обнародовал свое обращение к жителям Киева не спешить возвращаться в родной город.
Напомним, что сайт Комментарии информировал о том, что
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