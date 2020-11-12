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Главная Новости Общество происшествия В Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки
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В Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки

Сообщается, что в полиции есть доказательства убийства украинки, однако детали дела не разглашаются

12 ноября 2020, 23:45
Автор:

Диденко Светлана

Украинка исчезла в итальянском городе Бреши, сообщает итальянская пресса.

В Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки

Фото: Facebook Виктория Вовкотруб

Правоохранители органы заподозрили, что Викторию Вовкотруб убили, хотя тела женщины еще не нашли. Поиски женщины проводятся в заброшенных домах в сельской местности вблизи Бреша и Милана.

Итальянские правоохранители уверены, что украинку убил ее бывший гражданский муж, который старался замести следы.

Полиция арестовала мужчину, когда он уничтожал вещественные доказательства — окровавленную одежду женщины. Мужчина пытался избавиться вещей выбросив их в помойку.

Бывшим мужем Виктории оказался 60-летний серб. Сейчас он находится за решеткой по обвинению в убийстве. В полиции считают, что у них есть неопровержимые доказательства против серба. Мужчина попытался избавиться окровавленную одежду женщины. Сообщается, что есть еще другие доказательства, однако детали дела не разглашаются.

В Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки - фото 2

На фотографии Виктория с бывшим гражданским мужем

11 ноября Виктории Вовкотруб должно было исполниться 42 года. Она родом из украинского города Умань, в Италию женщина отправилась на заработки. Там работала сиделкой и барменом в одном из заведений. Накануне об исчезновении женщины заявила ее подруга.

Напомним, издание "Комментарии" сообщали, что в Кривом Роге задержали убийцу, который вел "тетрадь смерти" и собирался унести жизни в 15 человек.


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Источник: https://www.gazetaukrainska.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b5/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0/%d1%83-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d1%88%d1%96-%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d0%ba%
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