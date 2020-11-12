В Италии задержали серба, которого подозревают в убийстве украинки

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Диденко Светлана
Украинка исчезла в итальянском городе Бреши, сообщает итальянская пресса.
Фото: Facebook Виктория Вовкотруб
Правоохранители органы заподозрили, что Викторию Вовкотруб убили, хотя тела женщины еще не нашли. Поиски женщины проводятся в заброшенных домах в сельской местности вблизи Бреша и Милана.
Итальянские правоохранители уверены, что украинку убил ее бывший гражданский муж, который старался замести следы.
Полиция арестовала мужчину, когда он уничтожал вещественные доказательства — окровавленную одежду женщины. Мужчина пытался избавиться вещей выбросив их в помойку.
Бывшим мужем Виктории оказался 60-летний серб. Сейчас он находится за решеткой по обвинению в убийстве. В полиции считают, что у них есть неопровержимые доказательства против серба. Мужчина попытался избавиться окровавленную одежду женщины. Сообщается, что есть еще другие доказательства, однако детали дела не разглашаются.
На фотографии Виктория с бывшим гражданским мужем
11 ноября Виктории Вовкотруб должно было исполниться 42 года. Она родом из украинского города Умань, в Италию женщина отправилась на заработки. Там работала сиделкой и барменом в одном из заведений. Накануне об исчезновении женщины заявила ее подруга.
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