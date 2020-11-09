Трагедия в Кривом Роге: убийца вел "тетрадь смерти"

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Елизавета Черных
В рюкзаке криворожского убийцы Тараса Усенко нашли тетрадь смерти. Об этом сообщает издание "Весь Кривой Рог".
ФОТО: LIGA
На записях, которые находились при мужчине во время нападения, были слова английском и арабском языках. В "тетради" также обнаружили записи на латыни, а еще множество римских цифр. Во время задержания убийца заявил, что голос в голове приказал ему убить 15 человек.
Напомним, что 7 ноября в Кривом Роге 29-летний Тарас Усенко совершил нападение с ножом на прохожих, в результате чего погибли двое людей, а еще восемь доставлены в больницу с ранениями. Во время обыска в доме у преступника обнаружили странные рисунки на стенах. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, мужчина, совершивший жестокое нападение, является психически нездоровым.
Криворожскому убийце уже сообщили о подозрение — ему грозит пожизненное заключение.
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