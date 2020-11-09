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Главная Новости Общество Криминал Трагедия в Кривом Роге: убийца вел "тетрадь смерти"
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Трагедия в Кривом Роге: убийца вел "тетрадь смерти"

Преступник сознался, что должен был убить 15 человек

сегодня, 19:46
Автор:

Елизавета Черных

В рюкзаке криворожского убийцы Тараса Усенко нашли тетрадь смерти. Об этом сообщает издание "Весь Кривой Рог".

Трагедия в Кривом Роге: убийца вел "тетрадь смерти"

ФОТО: LIGA

На записях, которые находились при мужчине во время нападения, были слова английском и арабском языках. В "тетради" также обнаружили записи на латыни, а еще множество римских цифр. Во время задержания убийца заявил, что голос в голове приказал ему убить 15 человек. 

Трагедия в Кривом Роге: убийца вел ”тетрадь смерти” - фото 2

"...руководствуясь этими каракулями злодей убил двоих мужчин и ранил восьмерых, в том числе – 7-летнего ребенка", — сообщает издание. 

Напомним, что 7 ноября в Кривом Роге 29-летний Тарас Усенко совершил нападение с ножом на прохожих, в результате чего погибли двое людей, а еще восемь доставлены в больницу с ранениями. Во время обыска в доме у преступника обнаружили странные рисунки на стенах. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, мужчина, совершивший жестокое нападение, является психически нездоровым. 

Криворожскому убийце уже сообщили о подозрение — ему грозит пожизненное заключение. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, звезда YouTube убила и выбросила в мусор своих детей.




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Источник: https://www.veskr.com.ua/
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