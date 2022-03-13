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В Ирпень запретили въезд журналистов: что известно

Александр Маркушин обратился к журналистам

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Мэр Ирпеня обратился с просьбой к представителям СМИ, а также другим небезразличным соотечественникам — не обнародовать в социальных сетях украинских военных, боевую технику и тому подобное.

В Ирпень запретили въезд журналистов: что известно

Александр Маркушин (фото из открытых источников)

Уже с сегодняшнего дня запрещены поездки представителей СМИ в Ирпень. Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, именно так городские власти хотят уберечь жизнь и журналистов, и наших защитников. Он обратился с просьбой ко всем работникам СМИ, а еще ко всем соотечественникам: не обнародовать в социальной сети украинских военных, боевую технику нашей армии или что-нибудь другое, что указывает на их размещение! Это очень важно!", — отметил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Байдена прокомментировали убийство журналиста из США. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, убийство оккупантами из России представителя медиа из Соединенных Штатов, работавшего на территории города Ирпеня, потрясающее и ужасное. Об этом сообщает журналистка The New York Times Кэти Роджерс. Как отметила представитель известного американского издания, выступая в эфире программы "Лицом к нации" Джейк Салливан назвал убийство представителя американского медиа на территории Украины российскими врагами "шокирующим и ужасающим".

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Ирпене убит журналист. В Ирпене в результате обстрелов скончался американец Брент Ренауд, работавший журналистом New York Times. Еще два журналиста ранены. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.


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Источник: https://t.me/kyiv_n/16121
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