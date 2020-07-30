В Иордании почти тысяча человек отравились шаурмой: среди умерших - дети

В столице Иордании Аммане произошло массовое отравление. После употребления шаурмы с испорченным мясом умер пятилетний ребенок, 826 человек были доставлены в больницы, пишет “НВ”.

Сообщается, что все пострадавшие накануне посетили одну из местных закусочных, где продается традиционная шаурма и другие закуски из мяса-гриль. По данным местных СМИ, шаурму продавали по специальной цене — в два раза дешевле, чем обычно. В Министерстве здравоохранения королевства сообщили, что при хранении мяса не был соблюден температурный режим. К тому же лабораторные исследования показали наличие бактерий.

По сообщениям СМИ, в закусочной просто сломался холодильник и владелец решил распродать остатки мяса по аукционной цене.

В результате пищевого отравления умер пятилетний мальчик, который страдал от сердечной недостаточности. Еще четыре человека попали в реанимацию. 321 человек находится в больнице в стабильном состоянии.

По факту массового отравления были задержаны три человека, включая владельца общепита. Продолжается расследование.

Напомним, в Индии 150 людей оказались в больнице после аварии на химзаводе, пятеро погибли. Массовое отравление случилось из-за утечки газа.



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