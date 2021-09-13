logo
Русский Українська

BTC/USD

44781.84

ETH/USD

3256.27

LTC/USD

180.92

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцев: что об этом известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцев: что об этом известно

Омбудсмен обратилась в полицию

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева

Уполномоченная украинского парламента по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию с соответствующим письмом по поводу того, что в социальных сетях размещено огромную миллионную базу личных данных граждан нашей страны. Это-53 миллиона обнародованных персональных записей. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата уполномоченного в парламенте.

В интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцев: что об этом известно

База данных может содержать много частной информации (фото из открытых источников)

Как указано в публикации, аппарат Секретариата, выполняя требования закона "О защите персональных данных", отслеживает путем мониторинга соблюдения главных конституционных ценностей соотечественников в сфере защиты их персональных данных, в частности распространение таких незаконных баз данных в сети интернет.

"На одном из сайтов обнаружено базу данных жителей Украины, что может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. В частности, в базе может содержаться почти 53 миллиона записей ", — говорится в публикации.

Руководитель Секретариата уполномоченного в парламенте подготовила письмо в полицию о внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и акцентирует на том, чтобы полиция прореагировала и защитила от пиратского обнародования персональных данных наших граждан.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Glovo подверглась хакерской атаке. Личные данные клиентов обнаружили в даркнете. Компания Glovo пострадала от хакерской атаки. В сети сообщают, что в результате атаки на одну из систем компании были украдены личные данные пользователей и работников. Пакет с данными злоумышленники продавали в интернете за 85 тысяч долларов. Продаются более 160 гигабайт данных, таких как номера телефонов, имена и, возможно, пароли от платежных систем.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/zhitel%D1%96v-ukra%D1%97ni,-shho-mozhe-m%D1%96stiti-majzhe-53-m%D1%96ljoni-zapis%D1%96v-pro-personaln%D1%96-dan%D1%96/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ