В интернет слили 53 миллиона записей с личными данными украинцев: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Уполномоченная украинского парламента по правам человека Людмила Денисова обратилась в полицию с соответствующим письмом по поводу того, что в социальных сетях размещено огромную миллионную базу личных данных граждан нашей страны. Это-53 миллиона обнародованных персональных записей. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата уполномоченного в парламенте.
База данных может содержать много частной информации (фото из открытых источников)
Как указано в публикации, аппарат Секретариата, выполняя требования закона "О защите персональных данных", отслеживает путем мониторинга соблюдения главных конституционных ценностей соотечественников в сфере защиты их персональных данных, в частности распространение таких незаконных баз данных в сети интернет.
Руководитель Секретариата уполномоченного в парламенте подготовила письмо в полицию о внесении соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований и акцентирует на том, чтобы полиция прореагировала и защитила от пиратского обнародования персональных данных наших граждан.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Glovo подверглась хакерской атаке. Личные данные клиентов обнаружили в даркнете. Компания Glovo пострадала от хакерской атаки. В сети сообщают, что в результате атаки на одну из систем компании были украдены личные данные пользователей и работников. Пакет с данными злоумышленники продавали в интернете за 85 тысяч долларов. Продаются более 160 гигабайт данных, таких как номера телефонов, имена и, возможно, пароли от платежных систем.
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