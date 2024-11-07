В интернате Тернопольщины над детьми совершали сексуальное насилие

По результатам мониторингового визита Представительницы Уполномоченного по правам ребенка в одну из специальных школ в Тернопольской области выявлены факты нарушения прав детей, в том числе совершение насильственных действий в отношении воспитанников специального учебного заведения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора Украины.

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По этим фактам ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры начали уголовные производства по ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 УК Украины (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровью несовершеннолетних, незаконное помещение здорового человека в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие, злоупотребление служебным положением).

Досудебное расследование поручено следственному отделу полиции в одном из районов области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В психоневрологическом интернате работница избила подопечную

В женском психоневрологическом интернате в Коломые работница заведения, вероятно, избила подопечную. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии".

Соответствующая информация поступила в представительство омбудсмена в Ивано-Франковской области. Представительница Лубинца Евгения Мнишенко совместно с командой выехала на место происшествия, где во время посещения заведения были проверены условия пребывания подопечных в интернате соблюдения прав человека. Также Мнишенко пообщалась с руководством заведения и потерпевшей, у которой обнаружили большие кровоподтеки в области спины и боков.

Как результат – случай действительно зафиксировали, вызвали сотрудников полиции. В результате было открыто уголовное производство и внесены данные в ЕРДР по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины, а именно: умышленное легкое телесное повреждение.

Начато досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются. Лубинец сообщил, что администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения избившей подопечную работницы, проводится служебное расследование.