Во время сна женщины взорвался телефон Redmi 6A, находившийся недалеко от ее лица. Женщина скончалась от травм. Об этом рассказал в Twitter ее племянник MD Talk YT (Manjeet), занимающийся рекламой мобильных телефонов.

В Индии взорвался телефон в постели и убил женщину. Фото из открытых источников

Инцидент произошел ночью, 9 сентября. Женщина уснула с телефоном в руках. Сам телефон в это время находился на зарядке и через некоторое время взорвался. Причины взрыва не установлены. Ужасные последствия обусловлены тем, что телефон находился у головы жертвы.

Пострадавшая семья просит власти стран и производителей мобильных телефонов создать новые, более жесткие правила проверки приборов для безопасности граждан.

Компания Xiaomi сообщила, что пытается связаться с семьей пострадавшей и пытается установить технические причины поломки телефона.

MD Talk YT сообщил, что погибшая была из простой семьи. Женщина имела одного сына, который служит в индийской армии, а телефон использовала только для звонков и просмотра видео на Youtube .

На опубликованном сообщении размещены три фото, на двух из них разбит взрывом телефон, а на одной фотографии мертвая женщина, лежащая на кровавой кровати.

Xiaomi

Интересно, что телефоны отне в первый раз взрываются в Индии. Ранее сообщалось, что Redmi 9A взорвался в кармане пользователя, но этот случай не привел к значительным травмам.

Ранее, портал "Комментарии" писал о серии смертельных нападений в Канаде. Тогда двое преступников ножами убили более 10 человек и скрылись на автомобиле.

Также портал "Комментарии" сообщал о презентации нового iPhone 14 и других гаджетов компании Apple.

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