В Индии столкнулись три поезда: сотни погибших

В индийском городе Баласор произошла железнодорожная авария с участием товарного и двух пассажирских поездов, на данный момент известно о гибели 233 пассажиров, еще около 900 человек получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

В Индии столкнулись три поезда. Фото: из открытых источников

Сообщается, в городе Баласор в штате Одиша столкнулись два пассажирских поезда и один товарный.

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Сообщается, что на месте катастрофы работают спасатели, полсотни карет скорой помощи и несколько пожарных подразделений.

По предварительной информации, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другой колее, по которой следовал экспресс "Эсвантпур-Хаора". Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял рядом на путях.

Отмечается, что количество погибших может возрасти, поскольку спасательные команды продолжают поиски.



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