В Индии обрушился огромный мост второй раз за год (ВИДЕО)



















Мост через реку Ганг в индийском штате Бихар, обрушился второй раз за год. Пока о жертвах от обвала моста не сообщалось, а очевидцы успели снять на видео инцидент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Times of India.

Разрушенный мост в Индии. Фото из открытых источников

Новый дорожный мост должен был соединить населенный пункт Султангандж с городом Кхагарией, которые разъединены по большой реке Ганг. 4 июня вечером новая четырехполосная конструкция разрушилась и упала в индийскую реку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Как сообщают местные СМИ, обрушилось несколько крупных плит, а жители успели зафиксировать разрушение моста.

Главный министр штата Бихар Нитиш Кумар объявил о создании следственной комиссии, которая должна найти виновных и наказать должностных лиц, которые ошиблись.

"Для строительства моста использовались нестандартные материалы. Министра меньше всего беспокоит развитие Бихара. Он должен уйти в отставку после этого инцидента", — сообщил глава оппозиционной партии штата Бихар Самрат Чоудхари.

Интересно, что это второй случай за последний год, когда мост рухнул. Подобный инцидент произошел в прошлом году. Тогда следствие установило, что при строительстве моста использовали некачественные материалы.

Компания Nitish, которая начала строительство моста в 2014 году и обещала его завершить в 2020, несколько раз объявляла об откладывании окончательного срока эксплуатации моста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что погоня истребителей закончилась катастрофой: погибли четыре человека.

Также "Комментарии" писал, что индийский храм обнаружил старейшую оптическую иллюзию, где на одном рисунке можно сразу увидеть двух животных.