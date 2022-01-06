В Индии из-за токсичного газа незаконной свалки погибли люди: ведется расследование

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Карина Ожерельева
Шесть рабочих покрасочного и полиграфического завода в Индии погибли, а более 20 были доставлены в больницу в четверг, 6 января, после вдыхания токсичного газа, вызванного незаконной свалкой химических отходов. Об этом сообщает Reuters.
Рабочие покрасочного и полиграфического комбината в больнице после вдыхания токсичного газа - Reuters
Катастрофа произошла в промышленном городе Сурат в штате Гуджарат около 4 утра. Работники находились на заводе, когда рядом сбросили некоторые химикаты, сообщили полицейские и пожарные.
Шесть работников умерли, 23 человека были госпитализированы, семь в тяжелом состоянии и на аппаратах искусственной вентиляции легких, сказал Парик.
Старший чиновник полиции Шарад Сингхал сказал, что офицеры проводят расследование, но еще не производили никаких арестов.
Индия потерпела наихудшую промышленную катастрофу в мире в 1984 году, когда метилизоцианатный газ утек из завода пестицидов, принадлежащего American Union Carbide Corporation, в городе Бхопал, в результате чего погибли более 5000 человек.
Как сообщали ранее "Комментарии", почти 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании.
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