В Индии из-за токсичного газа незаконной свалки погибли люди: ведется расследование

Шесть рабочих покрасочного и полиграфического завода в Индии погибли, а более 20 были доставлены в больницу в четверг, 6 января, после вдыхания токсичного газа, вызванного незаконной свалкой химических отходов. Об этом сообщает Reuters.

Рабочие покрасочного и полиграфического комбината в больнице после вдыхания токсичного газа - Reuters

Катастрофа произошла в промышленном городе Сурат в штате Гуджарат около 4 утра. Работники находились на заводе, когда рядом сбросили некоторые химикаты, сообщили полицейские и пожарные.

"Химикаты незаконно сбрасывали с танкера в реку близ мельницы, которая, возможно, вступила в реакцию с другой химией в воде и образовала токсичный газ. Рабочие вдохнули газ и начали ощущать одышку. Когда мы приехали на место происшествия, рабочих нашли на дороге, когда они пытались убежать", — сказал Reuters главный пожарный офицер муниципальной корпорации Сурат Басант Парик.

Шесть работников умерли, 23 человека были госпитализированы, семь в тяжелом состоянии и на аппаратах искусственной вентиляции легких, сказал Парик.

Старший чиновник полиции Шарад Сингхал сказал, что офицеры проводят расследование, но еще не производили никаких арестов.

"Это не была случайная утечка газа. Когда произошел инцидент, выбрасывались опасные химические вещества", — сказал Сингхал.

Индия потерпела наихудшую промышленную катастрофу в мире в 1984 году, когда метилизоцианатный газ утек из завода пестицидов, принадлежащего American Union Carbide Corporation, в городе Бхопал, в результате чего погибли более 5000 человек.

Как сообщали ранее "Комментарии", почти 5000 мигрантов с детьми погибли в море, пытаясь добраться до Испании.

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